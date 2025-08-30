La Cumbre, el restaurante que te hará viajar a Galicia sin salir de Aragón: «Aquí se terminó el mundo»

La oferta gastronómica en los pueblos aragoneses cada vez es mayor. Desde gente joven que decide emprender un nuevo negocio, hasta aquellos que permanecen desde tiempos inmemoriales. Todos con unas cartas que resaltan los productos de Aragón. Sin embargo, entre montañas se asoma un restaurante que, poco a poco, ha ido ganando reputación gracias a un producto lejano que habita en el Océano Atlántico: el pulpo.

Es en el pueblo oscense de Benasque donde se encuentra La Cumbre «sabor a Galiza», un restaurante que nos transporta a la costa gallega con los sabores más potentes de la tierra. En los años 90, Jesús Iglesias llegó a este municipio gracias al trabajo de su padre. Trajo consigo sus raíces gallegas y las plasmó, años más tarde, en su restaurante.

«Decidí montar un bar con producto gallego porque no hay ninguno en la zona, ni en casi todo el Pirineo», cuenta Jesús. Junto a su mujer, emprendieron la aventura que conlleva empezar un negocio en los pueblos aragoneses. Sin embargo, esto no ha sido un impedimento para él sino, más bien, una oportunidad que nunca pensó desaprovechar.

En su carta se encuentran los platos típicos de la zona de la zona noroeste de España. «Mi carta es 90% gallega», admite Jesús. Es como hacer un pequeño viaje a Galicia sin salir de Aragón. Xouba de Rianxo, zamburiñas en salsa de vieira, chorizo y entrecot de vaca gallega; pero hay un producto que destaca por encima de todos los demás: el pulpo.

El pulpo: plato estrella de La Cumbre

El plato más tradicional de Galicia y uno de los mejor valorados de nuestro país lo encontramos en La Cumbre. Ni muy blando ni muy duro, acompañado de gruesas patatas, con su justa ración de pimentón y un toque—por no decir una buena cantidad— de aceite de oliva; el pulpo á feira destaca allí donde esté.

Pulpo á feira de La Cumbre. / Jesús Iglesias

Pero no es solo eso. En La Cumbre, el plato estrella mezcla la receta italiana con el producto gallego: la pizza de pulpo. Muy valorada por sus clientes, se ha posicionado como un suculento plato al que es imposible resistirse. Desde Galicia hasta la mesa, todos los productos son de la terra galega.

La oferta de espectáculos de comedia en La Cumbre

La oferta gastronómica no es lo único que destaca en el restaurante. En su interior, una sala dedicada a la comedia se abre paso para todos aquellos que quieran disfrutar de un rato de desconexión. Iñaki Urrutia o JJ Vaquero son dos destacados comediantes que han dado su show en esta zona tan especial.

«Lo primero que dicen cuando llegan aquí es: '¿Estáis aquí? ¿Aquí se terminó el mundo?' Sí, aquí prácticamente se terminó», bromea el dueño. En la zona alta del Pirineo, este restaurante tan familiar alberga este tipo de sorpresas que los vecinos y turistas pueden disfrutar.

Este tipo de actividades enriquecen la oferta cultural de los pueblos. «A la gente le gusta porque es algo divertido, y solemos hacer un espectáculo una o dos veces al mes —informa el propietario—. Además, aquí tienes la oportunidad de hablar con el artista, cosa que no te ofrece la ciudad». Una forma de evadirse y disfrutar de una actividad diferente frente a los paisajes que ofrece el norte de Aragón.

Valle de Benasque. / FACEBOOK / AYTO. BENASQUE

Aunque la montaña sea un destino perfecto tanto para invierno como para verano, los negocios como el de Jesús se enfrentan a un gran reto: «crear una clientela fija». La temporada baja arrastra los problemas que sufren los pueblos alejados de las ciudades, pero son aquellos vecinos que apoyan día a día lo local quienes mantienen a los pueblos y a los negocios con vida.

Dónde y cuándo disfrutar del «Sabor a Galiza»

El restaurante La Cumbre «Sabor a Galiza» se encuentra en Benasque, en la avenida de Francia número 22. Abre sus puertas de lunes a domingo, de 12:00 a 16:00 y de 19:30 a 23:30, excepto los miércoles, que permanece cerrado por ser día de descanso semanal. El sabor a Galicia se puede disfrutar en horario de apertura de cocinas, de 13:30 a 15:00 y de 20:30 a 22:00.