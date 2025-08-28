El mesón que abrió hace 100 años en Galicia y es famoso por su cocido: el favorito de Amancio Ortega

El Camino de Santiago es una oportunidad para encontrarse a uno mismo y descubrir Galicia, pero también funciona como una ruta para descubrir lo mejor de su cocina. Uno de los gallegos más famosos del mundo lo sabe bien, ya que fue haciendo esta peregrinación como Amancio Ortega descubrió su cocido favorito en un mesón que lleva 100 años abierto.

Y es que esta es la historia que mejor resume la calidad del Mesón de Crecente en San Pedro de Mera (Lugo), la del empresario textil gallego que paró a comer allí haciendo el Camino y volvió al día siguiente para probar más platos.

El tiktoker y periodistas, Senen Morán, muestra a través de un vídeo subido a la plataforma TikTok su experiencia probando el menú de este local tan particular.

Un menú con 100 años de historia por solo 15 euros

«Espectacular, señores. Menú del día por 15 euros en Galicia», comenta el creador de contenido asturiano. Y es que el Mesón de Crecente no ha perdido su esencia popular desde que abrió hace cien años como punto de encuentro de ganaderos que iban a hacer negocios por esta comarca de Lugo.

Con la comida preparada en una cocina de leña, el menú es corto, pero de calidad y «todo casero». Loli, la cocinera resume bien el número de platos: «Solo cuatro, pero son buenos». Hoy en día, no solo disfrutan de estos platos los ganaderos, también lo hacen cientos de peregrinos y familias que se acercan a descubrir un sabor auténtico en el corazón de Galicia.

#galicia #restaurante #menudeldia #comidacasera ♬ Taking every Chance - 佚名 @senen98_ Descubrí un mesón con un MENÚ DEL DÍA espectacular por 15 EUROS, pero destaco en especial haber conocido a gente maravillosa. Venid, disfrutad y respetad el entorno. Su especialidad es el cocido en invierno, pero el menú es brutal. Estuvimos horas de tertulia post comida, empapándome de la historia del lugar y hablando de las redes sociales. Buena materia prima y una familia entregada a su negocio, recordad llamar para reservar y así evitar aglomeraciones. No he sacado la cuenta porque me invitaría con esta frase: “paga la siguiente, queremos que vuelvas”. 📍Mesón Crecente #comida

Morán da buena cuenta del menú y lo deja claro: «Vaya cómo os lo montáis los gallegos». En el vídeo se le ve dar buena cuenta de la sopa de cocido, el cocido con carne de jabalí acompañado con una ensalada con tomates de la huerta del local y un flan casero para cerrar; todo aderezado con un buen vino tinto.

En este local, ubicado unas dos horas de Vigo y a solo 20 minutos de la ciudad de Lugo, podrás catar un pedazo de la gastronomía gallega que te transportará a la cocina de tus abuelos en cada bocado.