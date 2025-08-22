En este restaurante gallego de carretera se come en la cocina: «El sitio más peculiar de Galicia en el que comí hasta la fecha»

Además de por sus playas y sus espacios naturales, Galicia se ha convertido en un sitio de referencia para el turismo gracias a su oferta gastronómica y los bares de carretera son uno de los mejores ejemplos. El periodista y tiktoker asturiano, Senén Morán, ha descubierto uno muy particular: «El sitio más peculiar de Galicia en el que comí hasta la fecha».

La Taberna de Montse en el municipio de Orrea (Lugo), es un punto que podría pasar desapercibido para los visitantes, pero la concentración de coches aparcados delante de una casa verde, en el kilómetro 50 de la carretera N-640, cerca de la frontera con Asturias.

El trato familiar en este local está asegurado, ya que comerás dentro de la propia cocina, sentado junto a los fogones de la cocina de hierro, con la propia Montse atendiendo a los clientes.

Una experiencia única

«Acabo de comer en un sitio en Galicia que vais a flipar, por 14 pavos», arranca Morán en un vídeo subido a la plataforma TikTok. Como se puede apreciar en el vídeo y recalca el periodista, lo mejor es llamar con antelación porque el local «está a reventar».

El menú de lunes a viernes cuesta 14 euros (18 euros los fines de semana) e incluye una tabla bien nutrida de quesos y embutidos por cuenta de la casa, como muestra el tiktoker en el vídeo.

#galicia #restaurante #galiciatiktok #viajes ♬ Taking every Chance - 佚名 @senen98_ El sitio más peculiar de Galicia en el que comí hasta la fecha, me lo recomendó un seguidor y acertó de pleno Llegué sin reserva y comí con varios desconocidos, muy majos todos ellos, en la cocina. Os recomiendo llamar antes de ir porque está a reventar. El menú de lunes a viernes está a 14 euros, es algo más caro el finde pero tampoco mucho más; a 18. La ubicación es el Km-50 de la Nacional 640. Recomendación personal mía: por nacional siempre encuentras la comer sitios de locos 😆 #comida

Las botellas de vino de casa, el pulpo, el cocido gallego, la carne de caza y la experiencia de poder disfrutarlo dentro de la propia cocina explica por qué Montse nunca ha necesitado más publicidad que el boca a boca para tener su restaurante lleno.

Esta taberna te ofrece una muestra única de la comida de toda la vida, sin florituras ni grandes alardes, solo con productos de calidad y un trato cercano. Como comenta Morán, en las carreteras del país «siempre encuentras para comer sitios de locos».