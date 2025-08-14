La 'Mejor Tortilla de Patatas de España' está en Galicia y 'Cenando con Pablo' ha ido probarla: "A ver si merece la pena"

Las recomendaciones gastronómicas en redes sociales están de rigurosa moda. Cada día, son miles los vídeos que aparecen en las diferentes plataformas probando infidad restaurantes y platos y que nos descubren lugares cercanos en los que darnos auténticos banquetes.

Uno de los creadores de este tipo de contenido más conocidos es Cenando con Pablo, un joven madrileño que se recorre España para probar los restaurantes más conocidos de cada zona del país. En ocasiones, aprovecha también para colaborar con influencers locales que conocen de buena mano los mejores sitios.

Esta vez, se citó con Champi Muros para visitar el restaurante que porta actualmente el galardón de 'Mejor Tortilla de Patatas de España'. "Estamos en Galicia para probar la mejor tortilla de patatas de España con el amigo Champi Muros. Estamos en el restaurante O Cabo, en A Coruña, y vamos a ver si merece la pena porque cuesta 21 euros", dijo para empezar el vídeo.

Así fue la visita de 'Cenando con Pablo' al restaurante O Cabo, en A Coruña

#restaurantesgalicia ♬ sonido original - CENANDO CON PABLO @cenandoconpablo Probando la mejor Tortilla de Patatas de España con Champi Muros 👇🏼 He quedado con @Champi Muros 💙 🥔🥔🥔 en A Coruña para ir a probar la premiada como MEJOR TORTILLA DE ESPAÑA: está en un Restaurante llamado O Cabo y no lleva Cebolla.. ¿Será la mejor que hemos probado nunca? #galicia

La primera impresión de Cenando con Pablo con la mejor tortilla de patatas de España no fue la mejor, aunque consiguió mejorar una vez la probó: "La mejor tortilla de patatas de España no puede ser sin cebolla. No lo concibo. Para mí una tortilla con cebolla es que sube a otro level".

Aún así, tuvo buenas palabras para la tortilla y terminó poniéndole una nota de 7 frente al 8 que le puso Champi: "Está buena. Buena patata, buen huevito, la textura me mola. Pero te voy a decir una cosa: a esta tortilla la han premiado como la mejor tortilla de patatas de España. Le doy un 7".

La comida no terminó ahí, sino que aprovecharon la visita para probar otros platos del restaurante O Cabo: "Vamos con la croca de ternera con queso del país (14€). Muy jugosita. Está rica, me gusta mucho". "Almejas al ajillo (21 euros). Tienen buen tamaño. Muy ricas. El revuelto de navajas y setas (15€). Me gusta como evoluciona el sabor y en cuanto a textura se diferencia mucho a una seta de este tipo con una navaja. Me parece un plato rico, sinceramente", prosiguieron.

Luego, probaron unas croquetas (15€) de diferentes sabores que gustaron a ambos y de postre una tarta de queso al horno (6€) y la tarta de queso fría (6€). Ninguna de las dos les convenció. Finalmente, se les quedó una cuenta de 114,6 euros.