Este furancho es el mejor de Galicia y está al lado de una playa con aguas cristalinas: «Es lo mejor de vivir en Galicia»

Aunque a estas alturas del año son cada vez menos los furanchos que siguen abiertos, algunos ya permanecen abiertos todo el año para disfrute de quienes llegan a Galicia en agosto. Para la influencer gallega, Aitana del Mar, este furancho «es lo mejor de vivir en Galicia» y está a solo unos minutos de una playa de aguas cristalinas.

Este tipo de locales, relacionados con la producción particular de vino, han ido ganando fama entre los turistas durante los últimos años. Ofrecen una muestra de la gastronomía local con un precio apto para todos los bolsillos.

En esta ocasión, hablamos de O Rincón do Bucanero, en Gondomar, un restaurante ubicado junto a una de las playas mejor valoradas de la ría de Vigo que la influencer nos muestra a través de TikTok.

Clásicos de la gastronomía gallega a precios populares

«Hemos venido a cenar al mejor sitio del mundo entero en Galicia», asegura la creadora de contenido. En el vídeo, del Mar destaca que «no es ningún restaurante de lujo», sino un furancho, «que es lo mejor de vivir en Galicia».

En la carta que muestra, podemos apreciar platos típicos de la cocina gallega como los pimientos de padrón, calamares, oreja, tortilla o zorza. La influencer prueba distintos platos mientras alaba su calidad, destacando las empanadillas de pulpo: «Lo mejor de todo».

Pero la calidad de la comida no es el único atractivo del lugar. «En total pagamos 12,40 por persona. Así que bueno, bonito y barato», concluye la creadora de contenido.

Además, el restaurante está a solo seis minutos de Playa América, uno de los arenales mejor valorados de la zona. Una playa de aguas cristalinas y arena fina ideal para pasar la tarde mientras esperamos la hora de la cena en O Rincón do Bucanero.