La cafetería perfecta para amantes del brunch y la serie 'Friends' abre sus puertas a 30 minutos de Vigo

«Ellos no saben que nosotros sabemos, que ellos saben que lo sabemos». Si has identificado al instante de dónde sale esta frase, si has soñado toda la vida con vivir puerta con puerta con tus amigos o si sabes qué es el 'Central Perk', lo más probable es que seas fan de una de las series más famosas de la historia: Friends.

Las aventuras de Monica, Phoebe, Chandler, Ross, Rachel y Joey han marcado a toda una generación y siguen triunfando años después de su emisión, levantando auténtica pasión entre sus espectadores. Tanta, que la serie se ha convertido en inspiración para una nueva cafetería del área de Vigo.

Este nuevo local abrió sus puertas el pasado día 13 de mayo con la intención de atraer tanto a los más nostálgicos de los 90 como a los amantes de un buen brunch. Su nombre es Chulada Perk y está en Cangas do Morrazo.

«Un buen café, un brunch local y mucha nostalgia noventera»

Chulada Perk se encuentra en el número 60 de la Avenida de Ourense, a un paso de la playa de Rodeira, en un amplio local que ha sido remodelado y personalizado hasta el detalle. Los clientes se toparán con una pared detrás de la barra que recuerda a la del Central Perk, la cafetería donde se reunían los protagonistas de Friends, o un amplio sofá como el que ocupan siempre.

Además, a lo largo del local hay otros guiños escondidos, como en los baños, y también hay un rincón de culto con los DVD de la serie o figuras Funko Pop de los personajes. Los auténticos fans disfrutarán reconociendo todas las referencias mientras degustan otras de las claves de Chulada Perk: su oferta culinaria.

Desde la cafetería aseguran que «no podemos asegurarte que encuentres a tu media langosta, pero sí un buen café, un brunch brutal y mucha nostalgia noventera». En su carta, decorada con la estética de Friends y con nombres especialmente elegidos para cada elaboración, cuentan con batidos variados, cafés especiales (como el Latte Kinder o el Latte Donuts), tostadas saladas y dulces, como crêpes, tortitas y gofres.

Chulada Perk aspira a convertirse en un referente en la zona y para coronar su homenaje a Friends, en la carta se recogen seis platos "fuertes" distintos, cada uno con el nombre de un protagonista de la serie. Por ejemplo, el 'Monica' es una lasaña de carrilleras y el 'Phoebe', un poke con arroz, aguacate, tomate cherry, maíz, mango y edamames.

Si estás deseando probar este nuevo lugar, anota su horario de apertura: de lunes a jueves, de 8:30 a 22:30 horas; viernes y sábados, de 8:30 a 23:00 y domingos, de 8:30 a 22:30 horas.