Si estás buscando planes diferentes para disfrutar y enriquecer los días de toda la familia, la agenda de FARO tiene lo que buscas.

Aquí recopilamos algunos de los mejores planes para este viernes 12 de septiembre en Vigo de 2025 en Vigo:

Club Faro: «El Español. Un Viaje al imperio del siglo XVIII», Jorge Molist

Jorge Molist es uno de los autores de novela histórica más reconocidos. de España. Su última novela, la más ambiciosa, está inspirada en un personaje real que pasó a la historia con el sobrenombre de «El Español». La presentación estará a cargo del periodista de Onda Cero Rubén Rey.

En el salón de actos del MARCO (Príncipe, 54). A las 8.00 horas. Acceso preferente para subscriptores y libre hasta completar aforo de 150 personas.

Actos

Inauguración de Olivintage

La marca nace con el objetivo de darle una segunda oportunidad a la ropa vintage para fomentar un consumo más sostenible y democratizar el acceso a prendas exclusivas.

En el Centro Comercial Camelias, planta baja. A las 18.00 horas. Entrada gratuita.

Presentación «Odio»

El evento está organizado dentro del programa Galician Freaky Festival. Estará el autor Gabriel Romero de Ávila acompañado por Marcos Calveiro, director de la Editorial Galaxia.

Cartel de la presentación / FdV

En el espacio cultural FNAC (Plaza de la estación, 1) a las 19.00 horas. Entrada libre.

Tributo a Barry White

Se proyectará el documental The Barry White, let the music play, para homenajear su 81º aniversario de su nacimiento.

CARTEL PROGRAMACIÓN FARO / FdV

En el Bar Tipo X ( Real, 21). A las 23.30 horas. Entrada gratuita.

Vintax Market

Mercado con ropa de segunda mano, de autor y complementos sostenibles, como bolsos o pendientes. Participan más de 30 profesionales y particulares.

Vintax edición junio / FdV

En Plaza Elíptica entre las 12.00h y las 20.30 horas. Hasta el sábado 13. Entrada libre.

Inauguración de SUPRALAB

Jornada de puertas abiertas del nuevo espacio creativo y Escuela de Moda creado porl a artista visual y creadora de moda, Felicetta Gualtieri.

En SUPRALAB ( Rosalía de Castro, 19, entresuelo 2) a las 18.00 horas. Entrada libre.

«Elévamenaluz»

Después de varios años el escultor Jesús Vazquez presenta una propuesta en la que el artista explora, por primera vez, el lenguaje fotográfico como medio de creación plástica.

En la asociación Cultural Évame Oroza ( Subida da Costa, 5).De 16.30 a 20.30 horas de lunes a viernes. Hasta el 7 de septiembre.

Evento MasterChef

La programación incluye talleres infantiles, gymkhanas familiares,masterclaseses y pasacalles.

En el Centro Comercial Gran Vía, planta 0. De17.00 horas a 20. 30 horas. Entradas limitadas, en el Club de los Disfrutones.

Teatro

«ÉPICA VULGARIS»

Espectáculo de improvisación teatral y musical de la compañía Improversados.

Sala Artika (Beiramar, 133). A las 20.00 horas. Entradas desde 11 euros.

Música

Concierto Sanny

Artista viguesa con un pie en los primeros años de Bob Dylan y el otro en artistas indie como Phoebe Bridgers.

En La Pecera (Pizarro, 35). A las 21.30 horas. Entrada a 10 euros.

Francisco Castro

Concierto del artista del género pop rock .

En la Asociación Vecinal de Lavadores(Ramón Nieto, Lavadores). A las 20. 30 horas.

Verbena en Candeán

La orquesta los Magos y el Trío Arena se encargan de animar la fiesta patronales de Candeán.

En la Iglesia de San cristóbal de Candeán. (Goleta, 1). A las 22.00 horas. Hasta el 16 de septiembre.

