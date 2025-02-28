El Entroido de Vigo en llamas: los Mecos más polémicos e inflamables

Meco del Entroido en Vigo de 1998. / Cameselle

El Entroido de Vigo en llamas: los Mecos más polémicos e inflamables

El estadio de Balaídos con unas imágenes de Abel Caballero, Alfonso Rueda y Rafael Louzán como símbolo de la pugna de Vigo por ser sede del mundial de fútbol 2030 ha sido la figura elegida para el carnaval de este 2026 | Abajo, una lista de las estampas que se quemaron (y se indultaron) en años anteriores

Uno de los momentos más esperados del Entroido en Vigo es la entronización del Meco. Este viernes 13 de febrero se desveló en Porta do Sol la sátira en forma de figura que presidirá el Carnaval de Vigo 2026: el estadio de Balaídos junto con las fotos de Abel Caballero, Alfonso Rueda y Rafael Louzán como representación de la terna de Vigo por figurar como sede del mundial de fútbol 2030. Esta imagen acabará ardiendo o será indultada el próximo martes 17 de febrero a las 20.45 horas.

En esta galería podrás ver un repaso histórico de los Mecos de los últimos años.

Meco del Entroido en Vigo de 1999.

RICARDO GROBAS

Meco del Entroido en Vigo de 2000.

Ricardo Grobas

Meco del Entroido en Vigo de 2001.

Cameselle

Meco del Entroido en Vigo de 2002.

Cameselle

Meco del Entroido en Vigo de 2003.

Ricardo Grobas

Meco del Entroido en Vigo de 2004.

De Arcos

Meco del Entroido en Vigo 2005.

De Arcos

Meco del Entroido 2005 ardiendo en Praza do Rei.

Ricardo Grobas

Meco del Entroido en Vigo de 2006.

J. Lores

Quema del Meco de 2006 en Vigo, que representó al «multamóvil».

José Lores

Meco del Entroido en Vigo de 2007.

FDV

Meco del Entroido en Vigo de 2008.

Marcos Canosa

En 2009, se quemaron las figuras del rey y la reina del Entroido vigués.

Ricardo Grobas

Meco del Entroido en Vigo de 2010.

Ricardo Grobas

Meco del Entroido en Vigo 2011.

Ricardo Grobas

Meco del Entroido en Vigo 2012.

J. Lores

Meco del Entroido en Vigo 2013.

Ricardo Grobas

Meco del Entroido en Vigo 2014.

FDV

Meco del Entroido en Vigo 2015.

J. Lores

