El pasado a mal recaudo

Con el currículum de Kristoffer Borgli antes de dirigir «El drama», dos obras excéntricas y maravillosas, «Dream Scenario» y «Sick of me», hay que reconocerle a la pareja protagonista, los guapos, rutilantes, eclécticos y desenfadados Robert Pattinson y Zendaya, su valentía y dejarse engatusar para levantar un producto que rebosa cierta dosis de surrealismo sello de la casa y bastante incorrección para afrontar temas serios de forma correcta y oscuramente divertida.

«El drama», ambientado en los días previos a una boda de dos tortolitos cegados el uno por el otro, es una comedia negra sobre el amor. Ahondando más, el largometraje pasa revista a la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad acerca de la mentira o, más bien, de la omisión, de lo poco que sabemos unos de otros, incluso a días de estrechar lazos en un matrimonio o tras años de amistad, y, sobre todo, de la vara de medir con la que juzgamos a los demás y a nosotros mismos.

La primera aventura estadounidense de Borgli en formato largo, «Dream scenario», contó con Nicholas Cage, un habitual del cine perturbador, sin cortapisas al desmadre, y le abrió la puerta a manejar a dos estrellas en un experimento poliédrico que funciona también como drama psicológico y que incluso podría promocionarse como película filosófica y hasta de miedo.

El realizador noruego, que proyectó a su elenco «Melancolía», de Lars von Trier (para que se hagan una idea de sus aviesas intenciones) parte de un esqueleto de comedia clásica, pero lo retuerce para que diga y haga lo que le apetece, de forma desenfadada y poco complaciente con liturgias hipócritas.

Pattison, al que Borgli parece prestar más atención, aunque es su prometida, Zendaya, el vórtice en torno al que se mueve la trama, es, como el director, un expatriado afincado en Estados Unidos, lo que le ofrece una excusa para ampliar las posibles lecturas a los males que erosionan el país.

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Aunque su frescura y tono sorprendente la mantiene a salvo de miradas censoras durante buena parte del metraje, hacia el final el director, como el novio protagonista, pierde un poco los papeles. Pero se le disculpa, por las buenas, o malas, intenciones.