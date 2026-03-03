SPOT Parties aterriza en Vigo el 28 de marzo con una noche de electrónica en la Sala Rouge

Vigo sumará este 28 de marzo una propuesta festiva a la celebración del Día de la Reconquista. La marca SPOT Parties recala en la ciudad con una sesión de música electrónica que tendrá lugar en la Sala Rouge a partir de las 23.59 horas del sábado.

La parada viguesa llega tras su paso por Madrid, Barcelona, Valencia y Mallorca, dentro de una gira nacional con la que el proyecto busca dar visibilidad al talento local y tejer colaboraciones con socios y marcas afines a su identidad artística.

El cartel reunirá a los artistas locales Neho y Saúl Guanda como anfitriones, junto a Beja —DJ residente de SPOT— y los internacionales Abril Love y Lose Endz. La sesión se moverá entre el house, el tech house y otras vertientes de la electrónica, con una apuesta por una experiencia «inmersiva» y de continuidad sonora en la pista.

SPOT Parties está impulsado por Pablo Moreno, Jose Prato y Liven Céspedes, y se presenta como una iniciativa emergente con proyección en el panorama nacional. En esta edición, la cita tiene un componente especial: Moreno es gallego, por lo que la fecha en Vigo supone «jugar en casa».

Las entradas ya están a la venta en la plataforma Xceed: https://xceed.me/es/vigo/event/spot-parties-rouge-vigo/220033