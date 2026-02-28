El grupo vigués Tangomango, nominado a mejor nueva banda en los Premios Enlace Funk

La banda viguesa Tangomango ha sido nominada a los Premios Enlace Funk en la categoría de mejor nueva banda. Para Toño López, vocalista del grupo, se trata de una nominación que les anima «a seguir creciendo», ya que «Enlace Funk» es la revista y web de referencia» en el país en lo que a música negra se refiere (soul, funk, hip hop…), y este año celebra su trigésimo aniversario.

La redacción de la revista es la que escoge las nominaciones para cada premio. Los ganadores se obtienen de los votos de un jurado integrado por personas relacionadas con la industria musical, entre los que se encuentran programadores, productores, periodistas, sellos discográficos y DJ, etc, más un voto resultante de contabilizar el escrutinio de las opiniones de los lectores enviadas a través del correo de la publicación. La gala de entrega de premios se celebrará el próximo 9 de marzo, en Madrid.

Tangomango, que el pasado mes de mayo lanzaba su primer disco, está de enhorabuena, ya que esta misma semana fue nominado también a los Premios Maketón de los 40 Vigo a mejor banda en directo «¡Estamos de racha!», expresó López.

Tamgomango está compuesto por Toño López (voz), Julio Llorca (bajo), Antonio López «Monano», (órganos y sintetizadores), Diego Alonso «Tornado» (Saxo), Andrea Perex (saxo), Cibran Rey (batería), Carlos Docampo (percusión) y Guillermo Gagliardi (guitarra), músicos que vienen de otros proyectos musicales, que abarcan estilos diversos, del jazz a los ritmos tradicionales.

Su primer disco, homónimo, es una colección de nueve temas originales donde confluyen el funk más crudo, la delicadeza del soul y una psicodelia groove que invita al baile y la introspección.