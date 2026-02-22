«Una vez me dijeron que mi garganta suena a mar»

La garganta de María del Mar Rodríguez (51 años) suena a mar y este 2026 la celebra con bodas de plata. Demasiado rápido se termina la frase como para estar explicando que alguien ha dedicado media vida a escribir canciones. Se merece todo el cariño de su público, que no es poco; pero ella es más de agradecer devolviéndolo. Por eso, después de 25 años subida a los escenarios se permite escribirles a todos aquellos que se sienten «Chambao». A todos ellos los homenajea con su último sencillo, Es para ti, y los espera escuchando su nuevo disco, que saldrá el 6 de marzo y que contará con 25 colaboraciones (de las que no quiere soltar prenda). La Mari de Chambao tiene música para rato.

Sea honesta, Mari. ¿Para quién es realmente la canción?

Esa canción es para ti. Es para todas las personas que la escuchen y la sientan suya. Es un homenaje a todos los que, desde que empezó Chambao haciendo canciones como hobby, hasta hoy día, han hecho posible que continúe en esto de la carrera musical. No es una canción para el público, es para todas las personas que se sientan Chambao y que han hecho de canal para que hoy día esté haciendo una entrevista contigo.

Celebra bodas de plata... ¿qué le diría, si pudiera, a aquella María que empezaba en los primeros tiempos de Chambao?

Le diría que todo está bien, que lo está haciendo maravillosamente bien y que ya verá cómo dentro de un tiempo lo va a ver.

¿Al principio no veía tan claro que pudiese dedicar su vida a esto?

Desde que nací he tenido la música presente en mi casa, pero no tenía ninguna expectativa de ser artista. De hecho, he tenido muchísimos otros trabajos y la música era un hobby. Se tuvo que dar esa unión entre Daniel [exmúsico de Chambao] y yo. Y que luego, casi a la par, conociéramos a Henrik Takkenberg, que fue el primer productor de nuestras canciones. Esos fueron los comienzos de Chambao sin ni siquiera saber que lo eran. De hecho, no teníamos ni nombre, ni banda ni nada. Eran canciones que hacían Dani y Edi [otro exmúsico de la banda y hermano de Daniel] y yo ponía la voz. Henrik nos mostró toda la música electrónica. La más tranquilita que había por aquel entonces se le llamaba new age o chill out. Fue él quien nos grabó en un apartamento de Pedregalejo y esos fueron los inicios.

Es artista independiente desde 2018. ¿La Mari de hoy es más libre que la de hace 25 años?

La libertad no es cuestión de que estés con una discográfica o no; para mí es cuestión de cómo tu alma se sienta. Antes podía estar con una discográfica y sentirme a veces libre y a veces no tan libre, pero no porque tuviera que ver el hecho de estar con una multinacional como Sony. Ellos me han enseñado un montón. Ahora que soy artista independiente y todo me lo guiso, todo me lo como, todo lo pago yo, intento imitar el modelo de trabajo que vi y que viví en las oficinas de Sony durante 16 años.

Es usted un poco activista de las emociones. ¿Cree que sus letras son libres?

Yo intento escribir y transformar algo jodido de la vida en algo positivo. Yo he venido aquí a aprender. A veces aprendo de una caída y a veces aprendo a base de levantarme.

Una carrera musical de 25 años da para mucho. Quiere celebrarlo con 25 colaboraciones...

Hemos hecho número redondo: 25 canciones, 25 colaboraciones y 25 años. Aunque es verdad que hay mucha más gente colaborando en el disco, no he contado a un montón de músicos que estaban en las primeras giras de Chambao. En este disco me ha emocionado mucho haber cogido el teléfono e ir llamando a uno a uno personalmente. Ha sido muy bonito y muy emocionante ver que el cariño es recíproco. Yo he colaborado en muchas canciones y discos de los artistas que ahora están en este disco. Ver ese cariño me emociona.

¿Qué tiene el sonido del sur que tanto conecta con la gente?

Yo creo que es una mezcla de varias cosas. El flamenco te gusta o no te gusta, pero no pasa desapercibido. Cuando nací, en mi casa ya se escuchaba mucha música flamenca. También jazz, rock, música clásica o tecno. No sé exactamente qué es lo que tiene la música de Chambao, pero creo que es una mezcla entre la música, la letra y la sencillez. Me han echado varios piropos muy bonitos, pero me acuerdo de una vez que me echaron uno con el que flipé: «Mi garganta suena a mar». Con eso ya está todo hecho.