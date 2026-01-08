Quico Cadaval: «Antes, a xente poderosa era pomposa, agora son paiasos»
Noites de Retranca, de xira, chega este venres a Vigo; o 10 a Compostela, o 16 a Ourense e o 17 a Pontevedra
Os humoristas Cadaval, Celso Fernández e Mofa e Befa están no allo
«Antes era moi fácil facer humor da xente poderosa porque era seria e pomposa; ti ríaste deles; pero agora son paiasos. Hai unha asunción ilexítima do noso oficio de humoristas por parte de moitos políticos». A reflexión faina o dramaturgo e humorista Quico Cadaval que ofrecerá un monólogo este venres en Vigo no Teatro Afundación a partir das 21 horas coas «Noites de Retranca», o formato de humor máis antigo de Galicia, 16 anos.
Cadaval estará con Mofa e Befa –que fixeron 30 anos xuntos nos palcos– e con Celso Rodríguez Sanmartín do que indicou que ten un «estado entre o popular e o poético para apelar no humor no sentido máis auténtico ao ver as cousas doutra maneira». «A min, resérvanme o traballo de dicir burradas, de ser desconsiderado», engade.
Unha das temáticas que tocará Cadaval no seu monólogo será unha análise do Himno Galego que «demostra que é o mellor do mundo». Para quen quede feliz coa aseveración, matiza que «isto non che exime de ser atacado por unha potencia estranxeira».
«A limpeza que se lle fixo ao Himno –engade– estivo moi ben. Onde cantabamos ‘e valeroso chan’ habería que dicir ‘valeroso clan’. Isto é máis coherente coa poética de finais do século XIX coa idea celtista. Inda que tamén me gusta imaxinar a mala letra dos poetas e o da tipográfica cambiando letras».
Respecto da palabra «verdecente, esta non existía antes de Pondal. Gustáballes inventar palabras», indicou.
Agregou que os actores de Noites de Retranca prometen «unha gran gala de afirmación na que os protagonistas serán o noso país e a xente que o habita; cousa que os cómicos importados que trae Abanca non poden facelo porque non saben nada de nós porque só coñecen os tópicos. Será un monólogo contra os tópicos».
Mofa e Befa –compañía de Excéntricas Producións que dirixe Cadaval– tamén segue coa xira de «Os dous de sempre», que terá cinco funcións seguidas en Compostela en abril. «A xente que queira ir, debe apresurarse porque ase entradas estánse acabando. Hai outras cidade que teñen dereito a ter a obra, pero que a contraten», indica o dramaturgo.
Ante a pregunta de se sinala isto por Vigo responde: «Si, podería ser Vigo. Sería magnífico. Xa estivo na sala Ártika tres días con moi bo resultado pero estaría ben volver. En Santiago, vaise dar un caso curioso, antes de que acabe xaneiro xa non haberá entradas para abril. Iso debería dar que pensar. Sempre se considera que o teatro galego é deficitario, pero no noso caso as entradas pagan de sobra o caché. Isto podería animar a outras cidades a ter unha programación prolongada».
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Detenido un médico de Vilagarcía por agresión sexual a una menor
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- La pequeña aldea a un paso de Galicia que parece sacada de un cuento: casas de piedra, balcones de madera y un entorno natural único