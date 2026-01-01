Lo que de verdad importa

El cine nos tiene mal acostumbrados. Hemos visto historias de amor capaces de sobrevivir a desencuentros que separarían continentes y a la humanidad batiéndose contra la distopía y saliendo victoriosa. Pero hablo también de otro tipo de hábitos: el de engancharnos con historias indelebles, que nos ayudan a entender mejor a las personas en general y, de paso, a nosotros mismos. 2025 ha cumplido en ese aspecto y nos ha regalado un puñado de títulos dignos de detenernos, saltando de esa rueda de novedades que gira y gira sin sentido intentando arrastrarnos con ella.

«Valor sentimental» figura entre las películas del año con posibilidad de perdurar. Gracias a sus (merecidos) reconocimientos podrá ver extendida su interacción con los espectadores, que es al final lo que importa porque el cine se hace para ser visto, aunque muchos puedan discrepar sobre lo que ven.

Es una obra que, hablando sobre todo de la reconciliación desde el cine, tiene mucho de teatro, bastante de Bergman y lo suficiente de su director, Joachim Trier, como para que la paternidad de la criatura sea reconocible, con sus características reflexiones sobre la familia y el rol que desempeñamos en el mundo.

No es inusual jugar al cine dentro del cine para contar historias. Ese padre (un Stellan Skarsgård en estado de gracia) que siente haber descuidado sus deberes familiares podría haber sido el CEO de una empresa o un astronauta, pero Trier prefiere que haga películas y que su hija mayor, de la que se ha distanciado y que se llama Nora, como la de Ibsen, quiera dedicarse a actuar porque la obra es también una declaración de amor al cine y a lo que puede hacer como arte o como remedio o desde ambas facetas por la salud mental de sus protagonistas y por la nuestra.

En «Valor sentimental» Trier esboza —solo eso, porque se plantea demasiadas preguntas— algunas cuestiones importantes, como qué es un hogar o si el continente puede confundirse con el contenido, con la familia que en algún momento albergó entre sus paredes. Es una protagonista más esa casa que el progenitor quiere recuperar para rodar la película con la que espera recobrar la gloria y a sus hijas. La secuencia inicial en la que habla es una de las más sentidas del largometraje.

«Valor sentimental» no se limita a explotar esas dos palabras que lleva como carta de presentación, anunciando, no sin cierta dosis de humor, los afectos defectuosos en los que la vida nos enreda, sino que aspira a ser una obra redonda o mejor dicho, cuadrada, con la solidez y la fría calidez de un producto nórdico. Guion, dirección e interpretación (fantásticas Renata Reinsve y, sobre todo, Inga Ibsdotter) trabajan al unísono para conseguir ese objetivo y, si de paso cae un Oscar, después de convencer en Cannes, bienvenido sea.