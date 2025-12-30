«Componer es una forma de quitarme ciertas emociones de encima»

Con formación clásica y referencias que van de Robert Johnson a New Order, Dani Dicostas (Vigo, 1997) es una artista sofisticada y versátil, dulce y a la vez intensa Debutó en 2020 con su primer álbum «Veinte», un indie-pop ecléctico y juguetón que le valió elogios de la prensa y la posicionó como una de las voces más prometedoras del pop español, al que siguió «Postdata».

«Amores pasajeros» es su tercer trabajo de estudio, en el que cada canción -son nueve- es una historia que viaja a determinados momentos, lugares, emociones y personas, un aviso de que nada permanece, sino que es pasajero. El disco estará disponible en vinilo y en todas las plataformas el 30 de enero.

—¿Es cierto que la mayoría de las canciones de este disco, como el resto de sus composiciones, han nacido en su habitación?

Sí. Empecé componiendo prácticamente siempre en mi habitación. Con el paso del tiempo he ido descubriendo otras formas de trabajar y también perdiendo un poco el miedo a hacerlo en otros espacios distintos. Aunque es verdad que este disco se ha compuesto también en otros lugares, la habitación sigue siendo, de alguna manera, mi zona de confort, el sitio al que siempre vuelvo.

—El título, «Amores pasajeros», suena a disco de amor, aunque no lo es, al menos, no de una forma exclusiva.

Exacto. No es un disco exclusivamente de amor, aunque evidentemente hay una parte de amor. El disco surge a raíz de una nostalgia prematura, que aparece cuando estás viviendo determinadas situaciones y, al mismo tiempo, te anticipas a lo que vas a sentir cuando esas situaciones ya no estén ocurriendo. Eso es algo que pasa continuamente. Al final son pequeños recuerdos y momentos fugaces que he ido convirtiendo en canciones, y de ahí nace la idea de «Amores pasajeros».

—¿Solo nostalgia o también hay una parte de aceptación de que todo es pasajero?

Es una mezcla de las dos cosas. Hay una parte de aceptación de que todo es transitorio, pero sobre todo predomina la nostalgia. En mi caso, tiendo más a echar de menos las cosas desde un lugar emocional que desde un lugar racional o mental, y creo que eso se refleja bastante en las canciones del disco.

—¿Qué diferencia a la Dani Dicostas de «Amores pasajeros» de aquella que comenzó firmando solo como Dani «Veinte» y «Postdata»?

Muchas. Ahora soy mucho más consciente. Al principio era más ilusionada e ingenua; ahora, después de varios años viviendo en Madrid y dedicándome al cien por cien a la música, intento tomar decisiones más meditadas y seguras. Tengo mucho más claro lo que quiero hacer. Estoy muy orgullosa de mi primer disco, fue fresco y espontáneo, pero surgió más desde el juego. A medida que voy creciendo, mi música también evoluciona. He descubierto mucha música nueva, nuevos referentes y he trabajado con mucha gente que me ha abierto la visión. Eso te pone retos y te hace evolucionar.

—Sus canciones tienen mucho de «bailar triste». ¿Le interesa provocar esa contradicción emocional?

Sí, y surge de forma bastante intuitiva. Suelo recoger pensamientos más oscuros o nebulosos y transformarlos en canciones, pero en lugar de quedarme en la angustia, me gusta darles la vuelta y llevarlos hacia la luz.

—¿Hay alguna que le haya costado especialmente terminar o soltar?

No, en general me he divertido mucho componiendo este disco. Incluso las canciones que nacieron de sensaciones incómodas han sido muy liberadoras, una forma de quitarme de encima determinadas emociones. Siempre intento ser lo más sincera posible y llevar el proceso a un lugar donde pueda disfrutarlo.

—¿Qué poso le gustaría que dejara este disco en quien lo escuche?

Me gustaría que quien lo escuche se tome el tiempo de escucharlo entero y que le deje una sensación bonita: que pueda bailar, sonreír y también desbloquear recuerdos. Creo que es un viaje sonoro con muchas sensaciones y una experiencia emotiva.

—Este disco mezcla chanson, bossa y pop. ¿Ha sido un proceso más intuitivo o más meditado?

En este caso ha sido bastante más meditado. Al hacer el trabajo previo de producción le di muchas vueltas a las canciones desde el principio, pensando hacia dónde quería que evolucionaran. Tenía bastante claro el tipo de sonido y de atmósfera que quería para el disco, y eso influyó mucho en las decisiones musicales..

—Ese trabajo previo de producción ¿le da más libertad a la hora de decidir qué disco quiere hacer?

Totalmente. Desde el nacimiento de cada canción puedo imaginar su dirección y elegir los recursos adecuados. Luego, cuando llevé las demos al estudio con Aaron Rux, que ha producido mis tres discos, las canciones evolucionaron mucho. Entre los dos hemos hecho un trabajo muy sólido.

—Es hija de Rosa Costas y Silvino Díaz, dos miembros de Aerolíneas Federales, ¿dedicarse a la música era algo casi inevitable?

No, para nada. Somos cuatro hermanos y yo soy la única que se ha dedicado a la música. Es verdad que estudié en el conservatorio y que siempre me gustó cantar y componer, pero también estudié publicidad y no fue hasta casi el final de la carrera cuando surgió la idea de dedicarme plenamente a esto. Mis padres siempre insistieron mucho en que tuviera un plan alternativo y yo estaba siguiendo otro camino. Todo surgió de manera muy espontánea y, cuando apareció la oportunidad de sacar música y presentarme como artista, siempre tuve su apoyo absoluto. En ese sentido estoy muy agradecida.

—¿Hasta qué punto su formación clásica está presente en tu trabajo musical?

Mi formación clásica me da herramientas muy importantes, sobre todo a la hora de componer, de entender la música y de poder comunicarme con claridad en el estudio. Aunque hace muchos años que dejé esa formación más académica y clásica, todo lo que aprendes se queda contigo. Te ayuda a conocer mejor tu lenguaje, tus recursos y tus posibilidades como músico.

—Ahora toca presentarlo al público. ¿Cómo afronta esa presentación?

La afronto con muchísima ilusión. Hacer un disco lleva mucho tiempo y mucho trabajo, y poder llevarlo a las salas, a los festivales y tocarlo en directo es una de las partes más bonitas de todo el proceso. De momento vamos a presentarlo en Madrid y en Vigo, y para mí no podía ser de otra manera, porque Vigo es casa.