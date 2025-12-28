«Rondallas» chega o xoves aos cinemas con máis de 250 copias
Carlos Blanco revela en que consiste o que bebe no filme e Tamar Novas confesa a lesión que sufriu na rodaxe como abandeirado
A conta atrás para ver «Rondallas» na pantalla grande dos cinemas de toda España xa está moi preto do seu fin. O vindeiro xoves, día 1 de xaneiro, o filme –que tivo unha apoteósica preestrea en Vigo– xa se poderá visionar nas salas comerciais. Segundo datos da produtora Bambú, sairá con máis de 250 copias para todo o Estado o que refrenda que será un dos grandes lanzamentos do 2026. Para entender a importancia deste número hai que lembrar que «Sirat» partiu con 183, «Romería» con 270; «Los domingos» con 284 e «El cautivo» de Amenábar cunhas 350.
«Rondallas» conta cun elenco galego e no equipo técnico case todos son galegos tamén agás o director, Daniel Sánchez Arévalo, entre outros.
A historia lévanos a unha vila costeira galega, A Guarda, que leva dous anos de loito tras un naufraxio no que faleceu case toda a tripulación. Só dos se salvaron. Un deles (o personaxe de Javier Gutiérrez) intentará resucitar a rondalla mais non todos os anteriores integrantes están de acordo.
Xunto a Gutiérrez, veremos a María Vázquez (a súa parella na película), Tamar Novas, Carlos Blanco ou Touriñán, entre outros.
«A película ten un espírito común. Apela a un espírito de supervivencia, de saír a flote, de estar moi xuntos. Diría que o meu personaxe (Xoel) e os outros teñen esa capacidade de apoiarse. Todos grazas ao outro volven a flote», sinalaba días atrás a FARO Tamar Novas.
Xunto a el, Carlos Blanco segue con atención ás súas verbas. El fai de Yayo, un dos mariñeiros que se salvou. Os papeis de Tamar e Carlos están moi ligados na trama. «Concordo con Tamar co de saír a flote. ‘Rondallas’ fala diso, de como saír a flote tras unha desgraza. Dicimos unha verdade. Non puidemos ter nin máis nin mellor axuda das rondallas reais. Foi tremendo o traballo e a paciencia que tiveron connosco. Foron horas e horas. Nós aprendemos, tanto el coma min, somos abandeirados da rondalla e aprendimos a manexar as bandeiras», sinala Blanco.
O intérprete arousán sinala que el é unha especie de pai para Xoel (Tamar Novas). «Son un mestre curioso porque o meu personaxe está nunha depresión; bebe... Creo que creamos unha simbiose curiosa. Tivemos días marabillosos de rodaxe xuntos», engade Blanco.
No caso do seu personaxe, este presenta alcoholismo e preocupa. «Foi fácil preparalo. Primeiro, démoslle voltas a que bebía: que si licor café, licor de herbas... Decidimos que sería añís e coñac, un sol y sombra, o que lle chama un Jariguay. Unha vez decidimos iso, o director dirixíame indicando ‘un pouco máis alcool’, ‘un pouco menos’. El sabe levar os actores ben», engade Carlos Blanco que compara a Sánchez Arévalo como director con tirarse en paracaídos e que alguén che diga ‘confía en min’ e che dirixa.
Se Yayo ten un forte problema co alcool, Xoel presenta unha dependencia psicolóxica respecto do seu irmán (interpretado por Touriñán). «Daniel –engade Tamar, actor compostelán– empezou falando do meu personaxe para describilo como un ermitaño rodeado por unha cuncha coa que está a gusto. Nun momento, cae. El está á sombra do seu irmán mellizo. Con Touri, teño parecidos pola vida. O que lle pasa é que atopa outra cuncha que lle dá seguridade. Está seguro nesa relación».
Porén, o personaxe de Tamar Novas, para ser crible, é complexo. Interpreta un home novo que parece «lelo» inda que consegue o equilibrio para que non pareza sobreactuado. «El conseguiu alcanzar o punto», sae na súa defensa Carlos Blanco.
«Non me considero un actor coas capacidades que teñen Blanco ou Touriñán», sinala Novas. «Por iso traballou con Almodóvar e Amenábar», interrúmpeo Blanco.
«El leva a comedia dentro. É un don que ten dentro. Iso non se aprende, non hai escola que o ensine. Se dominas a comedia, dominas todo», reflexiona o arousán.
Blanco destaca que Tamar tivo como en «Fariña» frases incorporadas ao guion que fixeron gañar a historia.
En canto á rodaxe, Tamar Novas recoñeceu que «houbo algún impacto dunha pandeireta na cabeza cando ensaibamos e tamén choques nas coreografías. Dani Burgos, o director da rondalla, dixiriuna con moita intensidade. Pensamos nun momento facer unha camiseta que dixera ‘Eu sobrevivín a Rondallas’ coa cara de Dani Burgos cunha brecha».
«Eu desde ‘Fariña’ non recordaba unha rodaxe tan unida. Non sempre pasa. N’ A Guarda estabamos moi unidos, eramos unha piña. Xogabamos ao pádel, marchabamos para Portugal de excursión. Iso creo que se nota e ten que ver cunha rondalla», indica Blanco.
En canto á aprendizaxe como bandeiras, agradecen ter como coach a Cristian, da Rondalla de Pontellas. «Den de aquí unha aperta a toda Pontellas», conclúe Tamar Novas. «Eu tiven unha contractura de facer tanto esquerda-dereita-esquerda», confesa. «Para min, foi moi difícil, son moi zoupas», engade Blanco.
