El swing gallego de David Cuevas triunfa en Francia

La obra «Swinging up» para banda de música y ensemble de jazz, del compositor toledano afincado en Galicia David Cuevas, ha resultado ganadora entre las cinco finalistas del Concours International de Composition pour Orchestre d’Harmonie, en Belfort (Francia). El músico suma este reconocimiento al éxito de Three Differential Fantasies, distinguida por partida doble en el III Concurso Internacional de Compositores Mieczysław Karłowicz, en Szczecin (Polonia).

«Un premio internacional, compitiendo con muchos compositores de otros países, es siempre un orgullo», afirma el músico, catedrático de Composición en el Conservatorio Superior de Música de A Coruña y hasta hace poco también en el de Vigo.

El germen de la composición fue un encargo del clarinetista Javier Llopis, uno de los artistas más reconocidos especializados en requinto. El título, «Swinging up», es un homenaje a «Tuning up», de Edgar Varèse. Se trata de una pieza para ensemble de jazz (clarinete en mi♭, piano, contrabajo y batería) y banda de música. «Abordar la incorporación de un ensemble de jazz a la obra, condición indispensable en las bases del certamen, supuso un gran reto», reconoce Cuevas.

La obra se organiza en tres secciones: una primera parte lenta y melancólica, con armonías que recuerdan a Bill Evans; una segunda sección en swing, basada en un blues estándar con la forma y armonías tradicionales; y un cierre en forma de galoppo virtuoso, inspirado en «Prelude, Fugue and Riffs», de Bernstein, que desemboca en un final frenético donde reaparece el tema del blues en valores más largos y que exige un alto grado de virtuosismo tanto al clarinete piccolo como a la banda.