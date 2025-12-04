Maldito Murphy anuncia su adiós definitivo en 2026 con un último disco y un único concierto en Vigo

La banda viguesa de pop-rock Maldito Murphy ha decidido poner punto final a su trayectoria en 2026, justo el año en que cumple una década sobre los escenarios. El grupo —formado por Juan Castro (compositor, vocalista y guitarrista), Sebas Yepes (bajista), Aaron Starsailor (batería) y Román Tabares (guitarra)— llevaba tres años en pausa, aunque no fue hasta junio pasado cuando decide cesar oficialmente, despidiéndose por todo lo grande de su público, con un último disco, significativamente titulado Fin, y un único concierto de despedida, programado para el 25 de abril en la sala Radar, en Vigo.

Juan Castro asegura que la disolución no responde a problemas entre los músicos, sino a un proceso natural. «Cuando decidimos parar un poco, yo no imaginaba que iba a ser definitivo. Yo quería seguir haciendo música, pero algunos miembros, sobre todo uno, querían centrarse más en su vida personal y laboral. En junio hablamos y decidimos que había que ponerle un cierre bonito: reunirnos, grabar un disco, hacer un único concierto y despedirnos bien», relata.

Desde que el grupo decidió tomarse un respiro, permaneció en silencio, sin comunicados en prensa ni en sus redes sociales. «Decidimos hacer esto del disco y el concierto porque se había quedado todo un poco en el aire. Hay gente que nos pregunta qué ha pasado, ya que no habíamos dado ninguna noticia al respecto del parón», añade Sebas Yepes.

El grupo ultima estos días las mezclas, la masterización y algunos coros antes de su lanzamiento, en abril. «Al principio iban a ser cuatro canciones. Luego seis y finalmente serán ocho. Seguí componiendo hasta que dije: ‘Voy a parar ya’», comenta Castro.

El álbum se está grabando en casa del propio Castro, siguiendo el método del que siguió en su disco en solitario, Salto al vacío, publicado durante el parón de la banda. «Sonó muy bien y decidimos repetir. Así nos ahorramos también el coste de un estudio», explica.

El primer adelanto de Fin, Las riendas del tiempo, verá la luz el 19 de este mes. «Es una canción crepuscular, que habla de lo que conseguimos y de lo que no. Resume muy bien este cierre y por eso abre el disco», afirma su autor.

El álbum supone también un giro estético respecto al sonido habitual de Maldito Murphy. «Es totalmente distinto a los anteriores. Las canciones son muy rápidas, mucho más cañeras. Nosotros siempre fuimos más de baladas o medios tiempos, así que esto es una novedad», comenta el vocalista.

Ese cambio viene acompañado por un cambio vocal. «Me di cuenta con mi disco en solitario de que en Maldito Murphy cantaba en tonos muy bajos que no me favorecían. En este disco canto más arriba y se nota», agrega.

La publicación se limitará a plataformas digitales. «Fabricar físico para un disco de despedida es un gasto enorme. Además, ahora la gente consume música en streaming. El CD tiene poco sentido: los coches ya ni traen lector y el vinilo se limita a coleccionistas», explica el cantante.

Por su parte, Román Tabares, guitarrista, concreta que la banda publicará varios singles de forma escalonada desde este mes de diciembre hasta el lanzamiento del disco, en abril, y de forma gradual irá dando detalles del concierto de la sala Radar, que servirá como celebración múltiple: despedida, presentación del disco y décimo aniversario de su formación. «Queremos que sea una gran fiesta, llenar la sala y que quede un recuerdo bonito de Maldito Murphy», matiza Castro.

Al respecto, su batería, Aaron Starsailor, añade: «Queríamos que nuestra despedida fuera íntima y especial, no un tour largo. Este único concierto es nuestra forma de cerrar el círculo y despedirnos juntos, tanto de la gente que nos ha apoyado siempre como entre nosotros y celebrar a la vez el décimo aniversario del grupo».

Muchas alegrías y algunos golpes

A pesar del final, el vocalista no oculta que el grupo podría haber seguido quizá no con la intensidad que alcanzaron en 2019, pero sí manteniendo un ritmo más pausado. El primer disco de Maldito Murphy salió en 2017; en 2018 publicaron una reedición y realizaron una gira muy amplia por toda España, con 50 conciertos. Aun así, está convencido de que la banda tenía margen para continuar creciendo y evolucionando, algo que, según él, se percibe en este nuevo trabajo.

El balance, en su opinión, es muy positivo. Aquella etapa les permitió conocerse mejor, descubrir lugares de España a los que probablemente no habrían ido de no ser por los conciertos y colaborar con artistas como Mikel Erentxun, que participó en su álbum. También grabaron en Santander con Fernando Macaya. En definitiva, Maldito Murphy les aportó muchísimo, aunque también les dejó algunos golpes. «La pandemia del covid nos afectó, como a todos, pero creo que a los grupos pequeños los castigó aún más», argumenta el cantante de la banda viguesa.