Dani Martín, tercera gran confirmación de O Son do Camiño

Tras confirmar a Linkin Park y a Katy Perry como primeras cabezas de cartel para su próxima edición, que tendrá lugar del 18 al 20 de junio en el Monte do Gozo de Santiago, O Son do Camiño lanza otro anuncio de calado.

Junto al icono pop global artífice de grandes himnos como I Kissed I Girl o Firework y a la banda de rock alternativo que más discos ha vendido en todo el mundo en el siglo XXI -que actuará por primera vez en su historia en Galicia-, estará Dani Martín, que se convierte en la tercera confirmación oficial del festival.

El excantante de El Canto del Loco, uno de los artistas con mayor poder de convocatoria de la escena estatal, regresa así a un festival que apostó por él cuando todavía no había alcanzado el mainstream.

Camino del 'sold out'

El festival más grande del norte de España, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de junio de 2026 en el Monte do Gozo de Santiago, ha superado todas las expectativas al vender más de 30.000 abonos en los primeros noventa minutos desde la apertura de su venta, el pasado 17 de octubre.

El éxito de ventas confirma el tirón de un evento que, desde su creación, agota todas las entradas en cada edición, convirtiéndose en el único festival de gran formato en España en lograr este hito de manera consecutiva.