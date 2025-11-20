Iván y Amaro Ferreiro vuelven a su «playa vacía» 20 años después: así suena la nueva "Turnedo"

Una canción sin estribillo y de título extraño, con una instrumentación básica y una producción sin alardes, acompañada por un vídeo casero de un solo plano estático. No parecen los ingredientes ideales para construir un pelotazo en estos tiempos bombásticos. Y sin embargo, Iván y Amaro Ferreiro construyeron con esos mimbres uno de los mayores himnos de la música española en lo que va de siglo: "Turnedo". Para celebrar sus 20 años, acaban de lanzar una nueva versión que, en verdad, es todo un autohomenaje.

En el marco de la gira del 35 aniversario de la carrera musical de Iván, en la medianoche de este miércoles se ha publicado el vídeo con la grabación en directo del tema. El clip está cargado de homenajes al original: idéntico encuadre con Amaro de pie, cortado, y el cantante sentado; la misma pintura de fondo con músicos (luego sustituidos por los instrumentistas reales); la camiseta del guitarrista, que cambia el 12 por un 20 (años)...

En el capítulo de autorreferencias también hay que destacar la camiseta de As Ferreiro que luce Iván en la segunda parte del tema. Bajo ese nombre, haciendo versiones en el antiguo Ensanche de Vigo, arrancó este proyecto que es algo más que la carrera en solitario del exlíder de Piratas. Porque Amaro, de aquella un músico que nunca había ejercido de manera profesional y que no sabía muy bien qué hacer con su vida, es un pilar imprescindible de estas dos décadas de trayectoria.

De hecho, él es el autor de "Turnedo", que sirvió para presentar Canciones para el tiempo y la distancia y, rápidamente, se convirtió en una pieza imprescindible de su directo, coreada allá donde van. El abrazo entre ambos para dar paso a la coda instrumental sella la alianza entre hermanos.

En lo musical, la versión de 2025 también supone una vuelta, algo acortada en su final, a la de 2005. A partir de Confesiones de un artista de mierda, de 2011, con la colaboración de Xoel López, la banda cambió la estructura del tema: empezaban con la parte instrumental antes de atacar la primera estrofa. Ahora recuperan el orden original, con los icónicos versos sobre la playa vacía —el arenal de Lourido, frente al que vivían los hermanos— cantados sobre los acordes palmuteados de una guitarra limpia.

Como "Hoy por ayer", la canción y el vídeo se grabaron en La Casamurada, una antigua masía del siglo XII situada en Banyeres del Penedès y reconvertida en estudio. La instrumentación corre a cargo de Ricky Falkner, bajo; Xavi Molero, batería; Pablo Novoa, teclado; y Emilio Saiz, guitarra, que tocan la coda mientras los hermanos bailan. Qué mejor forma de celebrar los 20 años de un himno inopinado.

La historia de 'Turnedo'

En 2014, en una encuesta realizada entre sus lectores por la revista especializada Rolling Stone, "Turnedo" fue votada como la segunda mejor canción nacional de los últimos 15 años, por detrás de «Años 80», de Los Piratas. Iván Ferreiro dijo de ella: «Yo la defino como una ranchera que no se nota que lo es. Amaro y yo mantenemos la teoría de que todas las canciones son rancheras. Da igual si las hace Radiohead que Sabina o Calamaro».

En cuanto al título, este surgió antes de ser compuesta, ya que era un título sin ningún significado que a Iván le rondaba la cabeza, según aseguró en otras declaraciones. Mientras, su hermano, además de confesar que la playa de la que habla la canción es Praia América, en Nigrán, en una entrevista contó que la letra surgió tras un desengaño amoroso, en «lo que se tarda en escucharla», según él mismo dijo. Tras contarle su desamor a una amiga, se fue corriendo a plasmarlo en versos y estrofas, negro sobre blanco, y después se la llevó a su hermano. El resto ya es historia de la música.