«Trump ha hecho idiota a América»

Celebran 25 años en escena y 20 del exitoso disco «With love and squalor». ¿Cómo ven su propia evolución?

Nuestro foco ha cambiado a lo largo de los años. Cuando empezamos la banda simplemente quería pasarlo bien. Queríamos escapar de nuestros trabajos reales y del mundo real. Escribíamos canciones pensando solo en tocarlas en los conciertos. Ahora siento que es lo contrario. Ahora estamos interesados en redefinir nuestras habilidades como compositores y en los conocimientos sobre producción musical.

«Qualifying miles» es el último disco. Me pregunto por qué ese título.

Es una graciosa representación de los años y experiencia que atesoramos juntos como banda y como personas. Al viajar tanto gastamos tiempo preocupándonos en coleccionar membresías de aerolíneas. Pensamos en que sería gracioso usarlo como metáfora para nuestra posición hoy en día como una banda de larga trayectoria. Y si convence a Delta Airlines para darnos el estatus de la Medalla de Diamante, pues genial.

Este disco es más tranquilo. Veo el amor y la pérdida como los principales temas.

Pienso que el tema principal del álbum es la nostalgia y por qué puedo sentirla por lugares, momentos o por alguien en concreto en mi vida. El amor y la pérdida son elementos en esa experiencia. El disco también reflexiona acerca de por qué algunos amores o pérdidas pueden ser totalmente olvidados mientras otros te persiguen perpetuamente.

Escucho «Please don´t say it» y me pregunto si es mejor no decir las cosas a la cara...

No estoy seguro. Definitivamente no estoy interesado como artista en realizar grandes proclamas sobre ideas de las que esté totalmente convencido. Me fascinan más las áreas grises. Disfruto de usar canciones para averiguar cómo me siento acerca de algo. No obstante no creo que correr hacia una confrontación sea un consejo para tratar conmigo y mi particular conjunto de psicosis.

¿Cuáles han sido los principales errores de la banda en su historia?

Pienso que nuestra incapacidad para tormarnos en serio la industria musical fue un impedimento para lograr un enorme éxito comercial internacional. Nosotros nos tomamos la música en serio. Parte de lo que implica ser una estrella es parecer intocable. Preferimos ser terrenales. Prefiero tener relaciones sanas con mis amigos y seres queridos así que al final igual no es un error.

En su web escriben: «2025 es un buen año». ¿Lo es a pesar de Trump?

Trump es un absoluto desastre y desgracia como político y persona. Él ha hecho América estúpida de nuevo y cada día desde su ascenso público es más feo y más idiota que el anterior.

¿Está la guitarra eléctrica en peligro de extinción?

No creo que las guitarras eléctricas suenen cada vez menos. Sí creo que una particular etiqueta del indie rock suena menos en la radio que hace 20 años. Pero Taylor Swift todavía incluye la guitarra eléctrica en su música; también Chapel Roan incluyó un solo en «Pink Pony Club», Olivia Rodrigo, Justin Bieber...

¿Tenían ganas de venir a Vigo?

Estábamos muy emocionados con ir. Cuando nos lo propusimos ni lo dudamos. Todo el mundo nos ha hablado de la ciudad y ha estado nos dijo que era bella y actractiva. No nos importa que haga frío o llueva. Nos emociona ver una urbe sorprendente y conocer nueva gente. Uno de nuestros sueños como banda es seguir yendo a nuevos lugares y aprender nuevas cosas.