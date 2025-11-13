«Algunos no le hablan a nuestra manager por ser mujer»

Carolina Moyano y Ana Legazpi sobrevivieron al Benidorm Fest y también al duelo amoroso –el de Ana con la influencer Dulceida–que les sirvió para algunas de sus canciones más virales. A punto de llegar a Vigo el día del estreno del alumbrado navideño, disertan sobre cómo componen, el peaje de ser artista, el acoso escolar o los derechos LGBT.

—¿Les hace especial ilusión actuar en Vigo?

Ana: Como soy de familia y sangre gallega pasé muchos veranos en Vigo y es una de mis ciudades favoritas de Galicia. Creo que será la primera vez que toquemos ahí. Será un concierto acústico, íntimo.

—En los nuevos singles «La Victoria» y «Se sube la falda» se apunta a una nueva ola positiva, de enamoramiento.

Carol: Justo estamos en una etapa de superar el duelo del álbum anterior. Llega una etapa de estar conociendo a alguien. Las canciones hablan de las historias de Ana y las personas que le inspiran. En este EP nuevo las siete canciones hablan de una etapa de disfrutar tras un duelo pasado.

—¿Cómo realizan el trabajo de composición?

A: Es una máquina sin forzar. Hay que aprovechar el momento estés en el sitio que estés. No se trata de aislarme y obligarme a componer. De momento, no me cuesta.

—Su vida nutre sus canciones. Eso hace que conecten mejor con la audiencia pero al mismo tiempo esa exposición ¿es un arma de doble filo?

C: Sí, es un arma de doble filo pero yo no hablo de mi parte personal en las letras porque soy más introvertida, pero es una forma de sanar. Cuando ha habido duelo te puedes sanar y sanar a la gente a través de las canciones.

A: Para mí, es como un diario abierto. Ha traído comentarios negativos pero nosotras nos quedamos con los positivos.

—En su caso, no sé si tienen una mente fuerte para sobreponerse a las críticas.

A: En mi caso depende de la temporada y del ciclo menstrual. No lo puedo negar. Hay días que me siento fatal y otros en los que sigo adelante. Es importante contar con un buen entorno. Pero hay temporadas muy malas en las que, por muy bien que tengas amueblada la cabeza, hasta tú a ti misma te la juegas. Te autoboicoteas. Estoy en una temporada así ya pasando de ella, en psicólogos. Es bonito hablarlo, escribirlo y cantarlo sin vergüenza.

C: El trabajo sobre el escenario o en la televisión con tanta exposición hace que esté todo más a flor de piel. Es importante separar las críticas constructivas de las que no lo son. Las de las redes casi nunca lo son.

—Diversas mujeres que trabajan en la música me han comentado que años atrás sufrían episodios machistas. Por ejemplo, en un festival al que iban a tocar las confundían con grupis o las ninguneaban al pensar que no tenían ni idea de cuestiones técnicas. Ustedes son más jóvenes ¿se han encontrado con situaciones así?

Ana: Por parte de nuestro equipo siempre hemos ido con equipo femenino. La road manager es mujer y ha habido casos bochornosos en los que no te dejan entrar como artista. Esos seres ni son hombres. Ha habido circunstancias feas que hay que aguantar como que no se dirijan a nuestra manager pero sí hablen al batería porque es hombre y piensen que entienden más de música. Pero como Marlena, como somos dos tías con bastante carácter, no nos dejamos ningunear. Y si hace falta, no se toca en algún sitio. Lo preferimos.

—En cuanto a los derechos LGBT ha habido muchos avances, pero hay gente que teme un retroceso.

C: Mi sensación es que hay mayor normalización pero es verdad que hay gente que incita al odio y cada vez más. Eso pone en peligro los avances de los últimos años. Yo me he casado con una mujer y nunca he recibido un mal comentario ni rechazo en el entorno ni en redes. Pero esas noticias de agresiones dan un poco de miedo.

A: A mí me hacían bullying por Snapchat. Ahora seguro que lo habrá por las redes. Todo va relacionado. Si eres lesbiana porque eres lesbiana, si eres gordo porque eres gordo...

—¿Qué pueden comentar de proyectos futuros?

C: Este viernes sale nuestro EP «La Victoria» en formato vinilo y digital. Estaremos girando abriendo tour en Valencia el 5 de diciembre. Estaremos en muchas salas de España hasta marzo y en festivales. En Vigo habrá alguna sorpresa, tocaremos algo que aún no ha salido.