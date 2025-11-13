«Me encantaría que los conciertos de Castrelos tuviesen teloneros de Vigo»

El cartel de una vinoteca llamada Le Suite con el que se topó de paseo por Vigo le sirvió de bautismo musical. Pablo sustituyó entonces sus apellidos, Perozo Ayuso, por Lesuit (Vigo, 1988). Ahora, este polifacético músico —cantante, instrumentista y compositor— amante del surf ha recuperado otra herencia de sus padres, una continua advertencia ante la aparición de pedruscos en el mar, para moldear el título de su tercer (y ya exitoso) disco, ‘Camino de las rocas’, una amalgama de ‘rock’ de los 70, tintes gallegos y tonos contemporáneos.

«Se trata de ese equilibrio entre lo dulce que es la profesión y varias cuestiones internas con las que hay que tener mucho cuidado», confiesa a FARO en una conversación en la redacción del decano. Este álbum, con videoclips filmados en Buenos Aires, es el primero bajo el sello de su propia discográfica, Hermanos Brothers, fruto de «las ganas de cuidar de toda la cadena de valor con cariño».

Tras haber colaborado con artistas de la talla de Jorge Drexler y Eladio y Los Seres Queridos y haber pisado festivales de renombre en España y Latinoamérica, Pablo Lesuit comienza este sábado una nueva gira en su Vigo natal con un concierto en el Auditorio Municipal a partir de las 20.00 horas, justo en el momento en el que la ciudad enciende su Navidad. Entre finales de mes y comienzos de diciembre, visitará A Coruña, Santiago, A Rúa (Ourense) y Ferrol.

—Has mencionado en varias ocasiones que este tercer disco captura la esencia de cómo te sientes. ¿Cómo se siente actualmente Pablo Lesuit?

Estoy en una etapa de reconexión con el origen después de viajar por Latinoamérica y crear el disco ‘Belorizonte’. Tras la pandemia, viví un momento de mucha introspección y de perder el eje de qué era lo que me apetecía hacer, cuáles eran las canciones que me gustaban. Entonces, sobre todo desde 2024, empecé un proceso de búsqueda interna, de decir ‘por qué hago esto, qué es lo que me gusta de la música’, también porque estaba agotado de exigencias y de cuestiones que tienen que ver más con el mercado, con la industria. Ese cóctel de circunstancias está presente tanto en los textos como en el sonido de ‘Camino de las rocas’; es como el retorno a la música que escuchaba cuando era pequeño.

—Este tercer álbum incluye además características muy propias de los gallegos como la ironía y la sátira.

Sí, porque siento que mi personalidad incluye un discurso muy marcado y en canciones anteriores estaba faltando esa opinión. Además de sentirme representado en cómo pienso en el día a día, percibo que esa ironía y esa sátira aportan como una dosis de picardía, de humor, de algo que roza lo gracioso, también lo crítico, y siento que es divertido.

—En un vídeo en redes sociales, anuncias tu nuevo disco con una frase: «Para los que creían que estaba muerto». ¿Ha habido quien te ha dado por perdido?

Esa frase viene a raíz de esas exigencias internas que nos ponemos por todo lo que la industria te obliga a hacer. He sacado tres discos, todos de larga duración, uno en 2015, otro en 2020 y este en 2025. Si este proceso ha sido así de lento, uno de los motivos más importantes ha sido esa intermediación (de la discográfica) mientras voy escribiendo, por eso también decidimos crear nuestro sello, para poder dar salida constantemente a las canciones.

—¿Dónde te haría ilusión tocar?

Si tuviese que decir algún lugar que le hiciese ilusión al niño del que hablo todo el tiempo, con el que he conectado con la música, diría que Castrelos, porque es el sitio donde vi mis primeros grandes conciertos y donde tuve esa experiencia de chaval de decirme que me gustaría dedicarme a esto. Estaría bien que los artistas locales tuviéramos nuestro momento antes de los grandes conciertos del verano, como teloneros. Y también sería increíble ir a Balaídos, sería espectacular, me haría muchísima ilusión, de hecho, yo hice de pequeño la típica entrada que se hace con los jugadores cuando llevan a los niños al centro del campo. Llegué a salir en la portada del FARO de VIGO tras una derrota histórica, no me acuerdo ahora cuál, en la que se me ve como diciendo ‘cómo puede ser que hayamos perdido’. Un par de partidos del Celta al año siempre caen y ya he hablado además con mi hermano para hacer un viaje y ver alguno de Europa League.

—Justo cuando comience tu concierto, está previsto que se enciendan las luces de Navidad en Vigo, que cada año son más y se percibe esto como un logro. ¿A ti te preocupa la cantidad de oyentes que vas sumando en las plataformas digitales?

Más allá de lo numérico, lo importante es llegar a personas que vas a convertir en un público fiel, que van a comprar una entrada para tu concierto y que cuando escuchen tu música las vas a transformar en algo. Lo importante es no perder la perspectiva de para qué hacemos esto, y los discos se empezaron a crear para poder llegar a la gente y que esa gente, precisamente, acudiese a los conciertos, que es el lugar de consumo natural.

—Tras esta gira gallega, ¿viajaréis a otros lugares?

Ya tenemos cerrada la fecha para presentar el disco en Madrid, lo anunciaremos pronto. Nos gustaría llegar a todas las comunidades, lo que pasa es que estamos empezando desde la cercanía y siento que desde la estructura en la que trabajamos tiene lógica empezar cuidando Galicia, que es nuestra comunidad, volviendo a sitios que hacía tiempo que no visitábamos, para luego ir a Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia... Pero sí, totalmente, 2026 será momento de fechas en salas y festivales.