Rod Stewart encabeza el cartel del «Día de las Leyendas» en el Rock in Rio Lisboa el 27 de junio

La undécima edición de Rock in Rio Lisboa quiere hacer historia. Por ello, el 27 de junio, la Ciudad del Rock celebrará la energía y el legado de la música reuniendo a artistas que han marcado generaciones y que siguen inspirando al mundo actual como Rod Stewart.

Una de las figuras más icónicas de la historia de la música regresa al festival, donde actuó en 1985 en la primera edición y en la de 2008. En esta nueva ocasión, Rod Stewart se subirá al escenario Mundo con un espectáculo especial lleno de éxitos que han trascendido décadas y forman parte de la banda sonora de nuestras vidas. Será un concierto para cantar de principio a fin, lleno de energía, emoción y recuerdos.

Tras haber actuado en todas las ediciones de Rock in Rio Lisboa, Xutos & Pontapés —una banda que ha estado presente en la historia del festival desde el primer capítulo en Portugal— se prepara para un momento sin precedentes. En 2026, el grupo se sube por primera vez al Escenario Music Valley, bajo el simbólico nombre “Classe de 79”, el año que marcó el nacimiento de Xutos & Pontapés y el inicio de una era dorada del rock portugués.

Xutos & Pontapés regresan en 2026 para un momento muy especial. / FdV

Xutos & Pontapés reunirán a GNR, UHF y TAXI, bandas que nacieron en la misma época y que, juntas, ayudaron a definir el ADN del rock portugués, inspirando a nuevas generaciones con su energía rebelde y auténtica. "Un cartel histórico lleno de sorpresas, colaboraciones especiales y momentos que quedarán grabados para siempre en la historia de Rock in Rio Lisboa", destacan desde la organización.

El “Día de las Leyendas” promete ser uno de los momentos más memorables de la próxima edición, reuniendo a grandes leyendas nacionales e internacionales. En Portugal, la llamada Generación Plateada (mayores de 50 años) es hoy uno de los grupos más activos e influyentes de la sociedad —enérgicos, curiosos y emocionalmente conectados con la música que marcó sus vidas. Este será su día —y también una invitación para las generaciones más jóvenes que aman los clásicos y saben lo que se siente al cantar todos juntos, palabra por palabra.

"Un día para revivir recuerdos, reconectar con amigos y, sobre todo, dejar a los niños en casa… ¡y disfrutar como en los viejos tiempos!", indican los promotores del festival.

SYRO también se une al cartel de Rock in Rio Lisboa abriendo el día en el Escenario Super Bock, representando la nueva cara de la música portuguesa. SYRO es actualmente uno de los mayores nombres del pop portugués. Antes de su carrera en solitario, formó parte de la banda pop-rock Caelum’s Edge. Su voz refleja la energía y el talento de una nueva generación.

Abonos disponibles desde el 5 de noviembre en exclusiva en las tiendas de Worten

El Pack Rock in Rio Lisboa 2026 ya está disponible en más de 130 tiendas Worten y en worten.pt a partir del 5 de noviembre.

Este pack —"el regalo ideal para Navidad", incide la organización— incluye un vale canjeable por una entrada de un día (20, 21, 27 o 28 de junio) y una camiseta exclusiva de Rock in Rio, disponible en tres diseños únicos.

Con un precio de 94 €, el pack permite a los fans asegurar su entrada y llevarse una pieza exclusiva del festival. El vale deberá canjearse por una entrada válida entre el 5 de enero y el 2 de marzo en cualquier tienda Worten.

Después de ese período, el canje seguirá siendo posible, pero estará sujeto a disponibilidad.

Importante: el vale no da acceso directo al recinto y no podrá canjearse en el propio festival, solo en tiendas Worten.

El Pack Rock in Rio es más que una entrada —es una invitación a vivir la magia del festival.

El regalo perfecto para quienes aman la música, la conexión y la energía inigualable de Rock in Rio.