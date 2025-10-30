Roxana Mouriño lanza su nuevo sencillo, «Por fin»

La artista viguesa Roxana Mouriño lanza el videoclip de ‘Por fin’, nuevo sencillo de Raíces, el segundo EP de su próximo disco en solitario, Raíces de mar, formado por nueve temas, cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año. «A través de mis canciones, plasmo una trayectoria personal que combina estilos y estéticas que reflejan mi rica y diversa personalidad artística», afirma la compositora, cantante y guitarrista flamenca. En cuanto al nuevo trabajo, afirma: «En el vídeo de ‘Por fin’ conecto profundamente con mis raíces gallegas, transportándonos al origen, a una raíz que nace del mar».