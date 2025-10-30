Rods abre su nuevo disco con un tema propio

‘Trust is you’ es el título del primer sencillo adelanto de Gospel Symphony Vol. II de Rebeca Rods & Black Light Gospel Choir, que verá la luz mañana en todas las plataformas. El vídeo se estrenará justo una semana después, el 7 de noviembre. Compuesto por la artista viguesa y producido junto con Carlos Rodgarman, ‘Trust is you’ fue grabado con la prestigiosa Budapest Scoring Orchestra y el vídeo, en Central Park, en Nueva York. Esta es la primera vez que Rods abre un disco con un tema de producción propia. También, la primera que canta acompañada por una orquesta sinfónica. «Es un tema muy especial para mí», dice.

La inspiración surgió prácticamente sola. «Me pilló con el lápiz en una mano y la otra en el piano. Es un tema muy íntimo, basado en la fe, que me gustaría que acompañase a todo aquel que esté en un momento de introspección, de querer conectar, comprender, avanzar, confiar», comenta.

El tema nació dos días antes de viajar a Budapest para grabar con la Budapest Scoring Orchestra, formación que acompaña al coro de góspel en este nuevo disco. «Llamé a Rodgarman y le dije que necesitaba el arreglo sinfónico para un tema para el día siguiente. Este me llegó mientras grababa con la orquesta en el Danubio», afirma Rods.

Gospel Symphony Vol. II saldrá en formato de sencillos. «Me encantaría que también saliera en físico; a lo mejor hago una encuesta para ver si la gente lo quiere así», comenta.