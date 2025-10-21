Un octubre mágico con Galicia Ilusiona: lleno absoluto en las 27 galas

El Festival Galicia Ilusiona cierra su cuarta edición con un balance muy positivo y con la satisfacción de haber completado "la gira más ambiciosa de su historia". Con el apoyo de la Xunta de Galicia, el certamen ha recorrido este mes las principales ciudades de la comunidad con un total de 27 galas que reunieron a miles de espectadores y colgaron el cartel de “completo” en la mayoría de las funciones.

En sus cuatro años de trayectoria, Galicia Ilusiona ha superado los 100.000 asistentes acumulados, consolidándose como uno de los grandes eventos culturales del calendario gallego. Esta edición marca un punto de inflexión tanto por la ampliación de días y sedes como por la calidad artística de su programación, que reunió a algunas de las figuras más destacadas de la magia internacional.

El público disfrutó de un cartel de primer nivel con artistas como Seimei, de Japón, conocido por su estilo elegante y sobrio; la Compañía Mag Edgard, especializada en grandes ilusiones visuales; Nacho Samena, maestro en magia de cerca; David Burlet, con su particular fusión de humor y destreza escénica; y el Mago Murphy, que ejerció como maestro de ceremonias a lo largo de toda la gira. La diversidad de estilos y formatos convirtió cada gala en una experiencia distinta, capaz de sorprender tanto a familias como a aficionados exigentes.

El éxito de esta edición se mide no solo en cifras, sino también en la acogida que tuvo en cada ciudad. Auditorios y teatros de Lugo, Santiago, Ourense, Pontevedra, Vigo, Cangas, A Coruña y Ferrol registraron llenos absolutos, y en algunos casos fue necesario añadir funciones adicionales. La respuesta del público confirma el lugar que la magia ocupa ya dentro del panorama cultural gallego, y el valor del festival como vehículo para acercar espectáculos de gran formato a todas las edades.

"Hemos notado un entusiasmo enorme en todas las ciudades"

Los directores y productores del certamen, Pedro Bugarín y Dani Polo, destacan el crecimiento sostenido del proyecto y la madurez que ha alcanzado tras cuatro años de recorrido: “Esta edición ha sido especial. Hemos notado un entusiasmo enorme en todas las ciudades y un público que ya siente el festival como algo propio. Galicia Ilusiona nació con la idea de llevar la mejor magia del mundo a nuestra tierra, y hoy podemos decir que ese objetivo se está cumpliendo.”

La organización avanza que ya trabaja en la próxima edición, que traerá importantes novedades y un cartel repleto de sorpresas. El propósito sigue siendo el mismo: seguir creciendo, mejorar en cada gira y mantener viva la ilusión que ha acompañado al festival desde su nacimiento.

Galicia Ilusiona agradece el apoyo de la Xunta de Galicia, de los ayuntamientos colaboradores, de los equipos técnicos de cada teatro y, muy especialmente, del público que año tras año convierte la magia en una cita ineludible.