Guía práctica para un imposible: escribir la canción perfecta

Decía Juan Rulfoque, con Pedro Páramo, escribió el libro que no podía encontrar en la biblioteca y necesitaba leer. Algo parecido le ocurrió al compositor vigués Miguel Marcos, que ha hecho de enseñar a hacer canciones parte de su profesión. Como en castellano no hallaba obras con las que seguir profundizando, dedicó tres años a elaborarla él.

El resultado es Viaje hacia la canción perfecta (Liburuak), que esta tarde presenta en el FNAC de Vigo, a las 18:00, y dos horas más tarde en el marco del Festival Kerouac. La segunda cita también servirá para mostrar en directo las canciones de su nuevo proyecto musical, Nueva Tragedia.

La «canción perfecta» de la que habla el título no existe, cree Miguel Marcos, pero el sueño de materializar esa «quimera» es lo que justifica el viaje. Una travesía que, a su juicio, todo el mundo puede emprender: «Trato de romper ese mito de que tienes que tener cierto talento para escribir canciones; yo creo que cualquiera puede subir a la ‘torre de la canción’ [en palabras de Leonard Cohen] y escribir un tema, o por lo menos intentarlo». Defiende la composición, en primer lugar, como «un acto terapéutico» para el creador, lo de conectar con un público ya supone un «premio» a mayores.

Varios lectores

Cubierta de la obra / Cedida

El libro nació como un manual, pero acabó siendo también un ensayo. Es, por tanto, una obra para varios tipos de lector: el que quiera encontrará herramientas para iniciarse o pulirse en la composición, con 500 ejercicios incluidos; los amantes de la música en general obtendrán historias apasionantes sobre cómo se hicieron algunas de esas piezas que se acercan a la «Ítaca» de la perfección. También autores tan consolidados como Abraham Boba o Carlangas le han transmitido a Miguel Marcos lo útil que les ha resultado la lectura.

A lo largo de 400 páginas, el vigués, afincado en Madrid desde los 17 años y el hombre detrás del proyecto de culto Le Voyeur, aborda cuestiones como el «equilibrio» que las canciones han de tener entre melodía, armonía, ritmo y letra.

En ese sentido, se refiere a autores que trabajan a partir de la lírica, tipo Bob Dylan o Nick Cave, y los que parten de un «paisaje musical», como Thom Yorke o David Bowie. Tampoco rehuye las preguntas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la creación, que ya se empieza a dejar sentir. Recuerda una charla reciente con el mítico Manuel Alejandro, que le decía que la máquina nunca podrá imitar lo más humano, el error, porque cada fallo es distinto. «Tenemos que seguir dándole a la IA pistas falsas para que no nos adelante por la derecha», sentencia.