Valeria Castro para por salud mental tras las críticas a su actuación en OT y aplaza su concierto en Vigo

La omnipresencia e inmediatez de las redes sociales ha acelerado de tal manera el mundo del espectáculo que este se mueve, a menudo, a velocidades inasumibles para sus protagonistas. Se pasa del cielo de los halagos al infierno de la crítica despiadada en lapsos imposibles de manejar. Le acaba de pasar a la cantante canaria Valeria Castro, que este jueves ha anunciado que hace una pausa para cuidar de su salud mental. Su concierto en el Mar de Vigo, previsto para el 25 de octubre, está entre las citas afectadas: pasa a celebrarse el 8 de diciembre.

Hace solo unas semanas la colaboración de Valeria Castro con las Tanxugueiras, que va a cumplir un año, se viralizaba de manera masiva gracias a un anuncio televisivo. Poco después, hace solo tres días, una mala noche en Operación Triunfo 2025, donde acudió como invitada, la convirtió en el muñeco de boxeo de cientos de usuarios de internet y algunos articulistas de prensa. La artista ha reaccionado este jueves con un comunicado en el que anuncia un parón para recuperarse «física y mentalmente».

«Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta», arranca el comunicado. Sin referirse en concreto a su actuación en el programa televisivo, Castro explica que el agotamiento y su salud mental se han ido «apagando poquito a poco» y admite que, por mucho que haya intentado dar lo mejor sobre el escenario, «hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente».

Apoyo de compañeras

La joven cantante, nominada al Goya por 'La raíz', apunta a que ha reflexionado y ha recibido consejo de expertos para decidir tomar esta «pequeña pausa». «Tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mí misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece», esgrime.

Valeria Castro, por tanto, ha reubicado los conciertos de octubre y noviembre entre el último mes del año y febrero. En el caso de Vigo, la fecha elegida es el lunes 8 de diciembre, a las 21:00. Las entradas ya adquiridas serán válidas o podrán devolverse; en teuticket.com, que comercializa las entradas del auditorio vigués, a primera hora de la tarde de este jueves aparecían casi todas las butacas cubiertas.

«Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré. (...) Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días», concluye la artista, que ha recibido innumerables muestras de apoyo, de compañeras de profesión —las propais Tanxugueiras, Rozalén, Amoro Ferreiro, etc.— y de seguidores.