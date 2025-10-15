Jeff Mills encabeza el cartel de 16 DJ del Wake Up para celebrar Halloween en Vigo

Un cartel para pasarlo de miedo en Vigo. La oferta de ocio de la ciudad por Halloween volverá a contar con un evento musical de primer orden internacional con el patrocinio de la Xunta de Galicia. La delegada del gobierno autonómico en el área metropolitana, Ana Ortiz, participó este miércoles en la presentación del «Wake Up» que tendrá lugar en el Ifevi el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre.

Para este festival ya se han vendido más de 7.000 entradas y se espera que la asistencia final ronde el récord de la pasada edición. «Fue un éxito de convocatoria», recordó la representante autonómica añadiendo que desde el ejecutivo gallego «apoyamos no solo el indie y pop, sino también la electrónica o un festival de Jazz». Así, pretenden que «la ciudadanía tenga muchas posibilidades de elegir en función de sus gustos», gozando de diversas alternativas.

Junto a ella estuvo José Patiño, director de Wake Up! Electronic Parties, quien elogió a Vigo como «su segunda ciudad y como en casa». El representante de la entidad dependiente del grupo Pelícano destacó que «tenemos posibilidad de que venga más gente de más sitios que la que tenemos en Coruña o Santiago». Prueba de ello es que el pasado año el 30% del público acudió desde Portugal.

Patiño reivindicó la presencia de los «máximos exponentes de la electrónica a nivel mundial» y el impacto que «moviliza» a la ciudad entera, desde hoteles a restaurantes y taxis. «Es una industria que no para de crecer, hace que las empresas del sector lo hagan y que a nivel artístico los chavales tengan referentes», defendía sobre esta apuesta decidida por la cultura. Además de asegurar que «Vigo es una ciudad que es una maravilla y todo son facilidades», recordó que la presencia de su organización en la ciudad ha ido creciendo de una sola cita en 2024 a dos este año, por lo que esperan un triplete durante 2026. «En Galicia empezamos a normalizar pero a nivel internacional la gente alucina que se celebren estos eventos aquí», añadió.

En cuanto a la propuesta de este año destaca la separación en dos jornadas a lo largo del fin de semana de los 16 artistas invitados. Al frente destaca el veterano Jeff Milss, que hace 30 años fue uno de los pioneros del sector y que cuenta con millones de reproducciones en sus temas más conocidos. En ese sentido también quisieron elogiar a Richie Hawtin, un «ingeniero y visionario» que diseñó el mixer más utilizado por los DJs y que pasará directamente de pinchar en Ibiza y Madrid a Vigo.

Respecto a la edición del pasado año repetirán el gallego Isma B, la salmantina Fatima Hajji o el británico Ben Sims. Como en anteriores ocasiones habrá un servicio especial de autobuses que conectará el recinto ferial con el centro de la ciudad y otras localidades.