Fieles a su esencia, con su voz propia y sonido inconfundible, directos desde el corazón del indie español, Nadadora regresa a la escena musical tras 15 años de silencio y Gonzalo Abalo cuenta cómo están viviendo esta nueva etapa.

-Vuelve Nadadora, ¿no da vértigo este regreso tras 15 años de parón?

-Yo no lo definiría como vértigo. Es muy emocionante lo que estamos viviendo, pero no diría que nos da vértigo. Porque además también lo vemos desde una perspectiva privilegiada de madurez y de hacerlo por puro amor y pasión por la música. Cuando algo da vértigo es porque, al final, tienes miedo de caer y creo que no tenemos ese miedo, sino mucha ilusión.

-¿Y cómo surgió este reencuentro?

-La verdad es que fue de una forma muy natural, creo que siempre lo tuvimos ahí. Nadadora dejó de «existir», entre comillas, porque estábamos a distancia y teníamos un problema de logística para poder ensayar, nos costaba compaginarlo con el resto de nuestros quehaceres vitales. Creo que fue una semilla y algo que siempre estuvo ahí de forma latente, que con el tiempo fue surgiendo de forma natural, así que realmente nunca desapareció. Y no sucedió nada especial, simplemente apareció de nuevo con la posibilidad de volver a tocar, de crear canciones y de poder hacerlo juntos, más allá de que conseguimos encontrar el espacio que no teníamos hace 15 años para seguir dedicándonos a la música o a hacerlo como nos gustaba.

-¿Están satisfechos con las primeras reacciones a «1997»?

-Todavía es muy pronto para valorar, pero todo lo que nos está llegando es muy emocionante. Nos genera muchísima ilusión. No voy a decir que nos sorprende, pero sí que nos resulta muy impactante la acogida tan cariñosa que está teniendo por parte de un público tan distinto. Estamos muy contentos con el resultado y vamos a ver cómo evoluciona.

-¿Qué podrá encontrar el público en este disco de regreso?

-Este disco es un acercamiento a la música tal y como la concibe la Nadadora, y como siempre la concibió. Tiene una parte en la que de una manera muy deliberada hay un intento de transmitir una determinada emoción, pero que tiene que ser complementada o completada por el público. En cuanto a las letras, está la forma que tenemos de enfrentarnos a la música con nuestros referentes, que yo creo que ya son muy propios. No necesitamos explicarnos con el sonido de otros grupos y dentro de esa independencia, que yo diría que es más emocional que musical, ese acercamiento es el que se va a encontrar el público. Espero que les emocione tanto como para nosotros ha sido realizarlo. Por otra parte, algo que considero muy importante, la música es un factor que adquiere relevancia cuando se completa en las dos direcciones, es decir, las canciones son lo que son cuando se complementan con el público, que las recibe y las hace suyas. Es algo que siempre nos gusta enfatizar y poner de manifiesto, así que en lo que se van a encontrar también va a ser fundamental aquello que quieran recibir.

-La escena ha cambiado mucho en estos 15 años, ¿cómo la valoran?

-Yo creo que la valoración debe ser positiva. No es perfecta, tiene sus problemas igual que hace 15 años, pero creo que tenemos que verla como positiva. Hay algo que para mí es muy relevante y es el acceso democratizado a tanta música en tantas partes del mundo. Eso solamente es positivo, porque puedes acercarte a ella desde las plataformas de contenido digital y hasta los propios canales de vídeo en donde te explican las canciones o en los que si quieres aprender a tocar un instrumento te cuentan todo. Hay otras dificultades, como que ahora ya no se venden discos, pero creo que eso se complementa mucho con los directos, por ejemplo. Tiene sus luces y sus sombras, pero yo pienso que en general el salto es positivo.

-¿Cuándo lanzarán el disco? ¿Tienen ya cerrada alguna fecha para presentarlo?

-No está definido todavía, pero será a lo largo de este otoño. Y con respecto a los conciertos, primero queremos centrarnos en la salida del disco, pero sí que estamos trabajando ya. Lo que sí sabemos es que no haremos una gira de 40 conciertos, sino que será algo más exclusivo y emocionante, no muy masivo: habrá muy poquitos, muy seleccionados, porque lo hacemos desde esa honestidad y autenticidad que creemos que es tan importante transmitir hoy.