«Si ardiese mi casa salvaría la almohada de mi bisabuela»

—Eva, de Amaral, había confirmado que asistiría al concierto de hoy pero con su enfermedad y cancelación de la gira, ¿acudirá?

No. Suspendió su gira y todo por una bronquitis criminal. Era la gran estrella, aunque realmente yo tenía la esperanza porque en el concierto iba a cantar media canción con Fillas de Cassandra. Tenía la esperanza yo de que viniese pero... supongo que no vendrá.

—Pero Fillas de Cassandra tampoco estará al completo...

Ahí hay un cambio y una buena noticia; vendrán Sara y María, las dos. Vega también vendrá y cantará su canción en el disco y otra inédita en gallego. Es una versión de un hit gallego total. También estará Pucho, de Vetusta Morla; guitarristas como el que trabaja con Luz Casal, Jorge Ojea; Andrés Cunha, de los hermanos Cunha; David Rial a la trompeta; una sección de cuerda con Margarida Mariño en el chelo; Estela de A Banda da Loba; Gala Santos... Seremos más de 15 en el escenario. Curiosamente la canción de Gala Santos, «La bella durmiente», es una de las que más visitas tiene y genera un montón de comentarios. En el directo también cantará una canción de Amalia Rodrigues.

—El Teatro Afundación impone al público, no quiero imaginar subido al escenario. ¿Nervioso?

Es un concierto en el que tengo mucha asistencia con técnicos de sonido muy buenos, gente muy buena en iluminación y escenografía. He delegado en gente en la que confío un montón. El técnico de sonido trabaja con Tanxugueiras. Muchas veces lo que me pone nervioso es tocar en un sitio para mucha gente que no te conoce. Somos un grupo con mucha experiencia como teloneros, así que hemos tocado muchas veces para cinco mil personas y solo nos conocían 200 o 300. Por otro lado, presentamos disco pero es un repertorio que llevamos tocando mucho tiempo. El miércoles estuve un poco enfermo y la gente me decía que eran nervios... pero hoy (por ayer) ya estoy bien. Procuro no pensar mucho en esto, en que voy a tocar en un teatro muy importante. Me hace mucha ilusión tocar allí, eso sí.

—¿Hay algún vínculo especial?

Cuando este teatro se llamaba Teatro Rosalía de Castro, a principios del siglo XX, antes de que ardiese, mi bisabuela trabajaba allí de niña poniendo la capa a los cantantes cuando salían de cantar. Conocía muy bien las zarzuelas, operetas y coplas. Siempre duermo con su almohada, aún la tengo. Tengo esa conexión a través de mi bisabuela Flora. Lo más curioso es que desde que nací hasta ahora que tengo 52 años duermo con su almohada de plumas con múltiples capas de tela. Siempre digo que si mi ardiese mi casa...

—...salvaría esa almohada.

Sí, todo lo demás podría arder pero esa almohada no. Prefiero tocar en el García Barbón (Afundación) que en Castrelos.

—¿Qué le preocupa más?

Espero no olvidarme de los nombres y no meter la pata. Soy muy de meterla, de decir algo fuera de lugar.

—Semanas atrás salía el vinilo de B.S.O. 2005-2025. Es muy importante ese gesto en la marabunta digital.

Ahora mismo es el formato. Nunca nos planteamos sacar un cedé. El anterior fue en marzo de 2020 y era un libro cedé. Ahora mismo ya casi no queda gente que tenga reproductor de cedé en el coche.

La utópica democracia de internet se ha perdido. Eladio Santos — Compositor y cantantes

—¿Cómo ve el mundo digital en la música?

La utópica democracia de internet se ha perdido. Se pensaba que si algo molaba se iba agrandando como una bola de nieve rodando. Eso ya no pasa. Para tener visualizaciones hay que... pagar en el mundo musical. En nuestro caso creo que ya no merece la pena. Tenemos un público pequeño pero más o menos estable que está en todas partes. Ha crecido con la banda. Nos pasan unas cosas... Hubo una época en la que tocábamos en fiestas privadas porque con una canción nuestra habían conocido a su marido o su mujer. Me llegaron a contratar para tocar «España a los ocho» o «No quiero perderte» porque era la canción que se enviaban cuando estaban separados geográficamente por el trabajo o los estudios. Somos parte de la memoria de muchas personas y eso es muy bonito. Ese es el objetivo siempre.