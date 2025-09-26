Iván Ferreiro desempolva y saca lustre a la joya «perdida» de Piratas

La metáfora del parteluz como elemento que divide dos etapas artísticas de manera nítida es muy golosa, aunque casi siempre tiene algo de trampa. Es muy difícil determinar un momento exacto, una obra concreta, en la que un pintor, un escritor o un grupo da paso a una nueva fase, porque los procesos de cambio suelen ser difusos y fluidos. Pero si hubiese que elegir una canción que marca un antes y un después en la evolución estilística de Piratas, el que escribe elegiría 'Hoy por ayer'.

Y este es el tema que Iván Ferreiro ha escogido para nombrar su gira de 35º aniversario en el mundo de la música. También ha apostado por revisitarlo con una versión grabada en directo con su banda de los últimos años en La Casamurada, una antigua masía del siglo XII situada en Banyeres del Penedès y reconvertida en estudio.

«Era una canción que no estaba en ningún disco oficial de Piratas, era una canción suelta, una cara b, una canción perdida. Y era una de mis favoritas y que tenía en mi cabeza», explica el miñorano al final del vídeo, lanzado este mismo viernes.

'Hoy por ayer' —firmada por el por propio Iván Ferreiro, el guitarrista Fon Román, el bajista Pablo Álvarez y por Piratas en conjunto— se publicó como pieza inédita en el recopilatorio Fin (de la primera parte), de 1998, y avanza los derroteros por los que transitarían Piratas en su aclamado Ultrasónica (2001). Las influencias de bandas de rock alternativo anglosajón se imponen definitivamente frente a las del pop español que marcaron los inicios del grupo. El estadillo guitarrero de la coda es buena muestra.

Versión

La nueva versión, en verdad, es fiel a la original, salvo pequeños matices, como una melodía de violines que Ferreiro sustituye con su voz. La banda —Amaro, guitarra y coros; Ricky Falkner, bajo; Xavi Molero, batería; Pablo Novoa, teclado; y Emilio Saiz, guitarra— se muestra muy compacta y poderosa, cómoda con la materia prima a ejecutar. No pasa desapercibido el solo de Saiz, un guitarrista excelso y, como Fon Román, muy influenciado por Jonnhy Greenwood, de Radiohead.

Así pues, con 'Hoy por ayer' Iván Ferreiro se lanza a recordar «lo que ha pasado en estos ya 35 años, que se dice pronto. Son 35 años de canciones, de conciertos, de amigos, de alegrías, de disgustos. 35 años».

En la gira, en consecuencia, no solo incluirá canciones de su trayectoria en solitario, sino también los mayores éxitos de Piratas, como ha venido interpretando todo este tiempo, así como otros temas menos conocidos del amplio repertorio del grupo vigués que lideró y que se separó hace ya 22 años. Algunas de esas canciones lleva esas más de dos décadas sin atacar.