Troula triunfa en Budapest

De camino a Galicia y todavía con una gran «resaca emocional» por lo vivido, Diego Roca cuenta que se vuelven a Vigo «encantados» tras haber triunfado en un evento internacional de tanto prestigio, en donde se sintieron valorados y tratados «como artistas de primeiro nivel». Tan solo dos días después de haber concluido su paso por uno de los mejores festivales del mundo y uno de los más grandes de Europa, el Sziget Festival de Budapest, el fundador de la compañía viguesa Troula Animación afirma que, «para unha empresa familiar como a nosa, ter participando nun evento deste calibre é un paso moi importante. Para nós é o culmen», asegura Roca.

Y no es para menos, ya que además de haber sido reconocido como uno de los festivales de mayor relevancia a nivel internacional, el Sziget Festival transforma Budapest cada mes de agosto, con más de un millar de actuaciones y una afluencia de 500.000 personas a lo largo de seis días, en el epicentro cultural de Europa.

Es por esto que para Troula Animación supone todo un hito haber logrado conquistar al público asistente la semana pasada con uno de sus últimos espectáculos, «Hexagonum», con una puesta en escena en la que no faltan los elementos de siempre, como pirotecnia, percusión y la interacción con el público, pero que marca la diferencia al concebirse como un show de calle con una dramaturgia más elaborada al contar, en este caso, con una trama centrada en el colapso de la humanidad representado en un panal de abejas.

Representación de "Hexagonum" en Budapest. / Troula

Diego Roca, que también es el director de este espectáculo que se gestó en Le Fourneau, Centro Nacional de Artes de Calle de la ciudad francesa de Brest, tras haber ganado un certamen de dramaturgia convocado a nivel nacional en España, señala que «en Budapest a acollida foi incrible, porque hai que ter en conta que non están acostumados a este tipo de espectáculos que combinan marionetas xigantes, pirotecnia e música con itinerancia e coa interacción co público, algo que nós facemos moito. E pese a que é un festival polo que pasan centos de actuacións, non é moi habitual tanta interacción».

El fundador de esta compañía viguesa también indica que no es la primera vez que Troula tiene presencia en el Sziget Festival, ya que hace un par de años participaron con otro espectáculo, sin embargo, esta segunda visita ha sido mucho más especial debido a la recepción tan positiva que ha tenido «Hexagonum» , lo que supone el culmen para un proyecto que se ha desarrollado a lo largo de tres años y que desde el principio ha contado con múltiples reconocimientos y apoyos.

Junto a Diego Roca, en el elenco de artistas de «Hexagonum» se encuentran también el actor y regidor técnico José Avión, Borja Calvar (actor), y Jorge Guerra a la batería, Ana Shi Yu al violín y Iago Abalde a la guitarra. Si bien de momento no hay fechas para que este espectáculo que ha triunfado en Budapest sea representado otra vez en Galicia, la compañía ya está negociando nuevas citas por confirmar en países como Bélgica, Inglaterra y Rumanía, en donde «Hexagonum» ha suscitado interés.