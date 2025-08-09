El joven talento ferrolano que lleva su música por lo alto

«Espero poder vivir de la música», comenta Daniel Calabuig, pero más conocido por su nombre artístico Aka Fresh, que lleva cultivadas más de 150.000 reproducciones en YouTube y en las diferentes plataformas como Spotify y que estrena tema nuevo hoy, No more Xanax, con colaboraciones de Pepe Trujillo y G-Peto.

Este joven ferrolano de 26 años comenzó a hacer música hace 4 años, mezclando ritmos urbanos y de electrónica, con sus amigos. Rapeaba por la calle mientras lo grababan y llevaba sus improvisaciones por diferentes grupos. Así comenzó a tener cada vez más repercusión y llegó a poder hacer conciertos en Madrid, Barcelona y a recorrerse todo España para así llevar su música a cada rincón y ya ha logrado colaboraciones con Flaccosucio, BiwanLaPauta.

Actualmente trabaja en una sala de juegos y todo lo que gana en su trabajo, lo invierte en música. Pero su camino en el ámbito musical no fue fácil porque se ha encontrado con muchas puertas cerradas. «Fui rompiendo las barreras que he encontrado en el camino, buscando tener más repercusión y generar una comunidad», comenta.

Calabuig asevera que las posibilidades de profesionalizarse en Ferrol, donde actualmente vive, o en Galicia son muy escasas, porque «hay pocos eventos y es muy difícil de entrar en ellos».

El sueño de este joven es poder hacer música en Madrid, sueño que se le está cumpliendo porque firmó con el sello Ggvng para poder hacer sus primeras creaciones y colaboraciones a gran escala y empezar a realizar música de manera más profesional. «En la capital hay un mayor movimiento del estilo y también más oportunidades», explica.

La gran ilusión de Aka Fresh es realizar un tour nacional y otro por Latinoamérica, para poder llevar su música a todos los rincones de habla hispana. «Eso es lo que me molaría porque mi estilo de música, yo hago como hyperpop, trap, una fusión de música que no es de nicho y que podrían escuchar hasta los más pequeños», señala Calabuig.