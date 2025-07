Oasis en Vigo: buen concierto, vacile con 'Wonderwall' y ni rastro del «fucking españolos»

Muchas cosas han cambiado en el mundo desde 2002, cuando los hermanos Gallagher pusieron su pica en Vigo. La industria musical, sin ir más lejos, es radicalmente otra. Sin embargo, algunas cosas permanecen. Los nervios que los seguidores de Oasis padecieron de aquella en los días previos ante la posibilidad de que cancelasen el concierto, por ejemplo, fueron muy parecidos a los que han sentido los afortunados de presenciar su reencuentro tras 16 años.

A la cita de Castrelos, fechada un 24 de julio, llegaban con antecedentes poco halagüeños. Días antes habían tocado en Mallorca, una actuación que cortaron cuando llevaban menos de una hora sobre las tablas. A Liam no le gustó la actitud del público, al que le dedicó un "fucking españolos", antes de marcharse y dejar a Noel resolver la papeleta. Después, la noche antes de actuar en Galicia, paraban en Salamanca, pero allí ya ni se subieron al escenario. Una faringitis dejó afónico al cantante, al menos según la versión oficial.

Así que las dudas de sus seguidores eran más que razonables. La mañana del aquel día en que debían presentarse en el parque vigués, sin embargo, el entonces segundo guitarrista, Gem Archer, despejó los temores ante la puerta del NH Palacio de Vigo: "Liam está bien, esperemos que os guste el espectáculo". Después cogió un taxi y se fue con el bajista, Andy Bell, a conocer Samil y tomarse el aperitivo ante las islas Cíes. Ambos están igualmente en la versión 2025 de Oasis.https://www.farodevigo.es/fotos/gran-vigo/2024/08/30/paso-oasis-vigo-imagenes-107517699.html

Y el espectáculo gustó. A medianoche, ante los 30.000 espectadores que abarrotaban Castrelos, empezó a sonar por los altavoces la grabación de la instrumental 'Fuckin' in the bushes', con la que abrían aquella gira del Heathen Chemistry. Noel soltó un "Hola, Vigo" y atacó el riff de, precisamente, 'Hello', que sirvió para demostrar que la voz de Liam estaba en buenas condiciones. A partir de entonces, el auditorio vigués fluctuó entre un karaoke masivo cuando tocaron los temas de sus celebradísimos primeros discos y un entusiasmo más limitado con las nuevas composiciones. Entre ellas, alguna que se convertía en clásico, como 'Stop Crying Your Heart Out' o 'Little by Little'.

Liam Gallagher, durante la actuación / Cameselle

Con una escenografía de lo más austera —un fondo negro con la palabra Exist en blanco— y el hieratismo habitual, la fórmula Oasis sonó impecable aquella noche: dosis justas de melodías pop cantadas con el deje macarra de Liam, las guitarras saturadas de Noel y los imbatibles estribillos de pub que los convirtieron en el grupo de una generación. Eso sí, el repertorio fue escueto: una hora y cuarto en la que tocaron varios de sus clásicos ('Morning Glory', 'Live Forever' o 'Don´t Look Back in Anger', entre otras), pero también se dejaron en el tintero unas cuantas de las que los fans esperaban ansiosos, como 'Champagne Supernova', 'Supersonic' o 'Rock & Roll Star'.

Concierto de la gira de 2002.

La que sí sonó, pero no, fue su canción más famosa, 'Wonderwall'. Debían de estar muy aburridos de ella, porque pasaron de interpretarla en directo. En cuanto acabó su versión de 'My Generation' de The Who y se despedían del público, empezó a oírse por los altavoces la versión de estudio de la canción. Muchos la cantaron a pulmón como si la estuviesen tocando, otros se lo tomaron como una afrenta. Solo a los Gallagher se le podría ocurrir algo así.

Caché

Oasis vuelven con un panorama musical muy diferente al de aquel 2002, también al que había en 2009, cuando se separaron. Para muestra basta con revisar el caché de su concierto de Vigo: 120.000 euros, que con la inflación de estos 22 años hoy serían 195.840 euros. Cuatro veces menos de lo que costó, por ejemplo, el espectáculo de 80 minutos que el pasado verano ofreció Aitana en las mismas tablas, 786.500 euros -el de mayor cuantía-. La burbuja de la música en directo, propulsada tras la pandemia, no acaba de encontrar su techo.

¿Cuánto costaría hoy traer a los Gallagher a Vigo?

Por las entradas para la platea del auditorio vigués, en cambio, parece que no ha pasado el tiempo: valían 12 euros para los británicos y 15 euros para la española. Las de la gira 2025 oscilan entre 75 y más de 200 euros, según la fecha y el lugar del auditorio.

Aquellos treintañeros Oasis habían pedido para el camerino varios litros de agua mineral con y sin gas, cerveza de importación, zumos, leche, vodka, bebidas energéticas y vino tinto y blanco. De comida requirieron cuatro botes de miel pura —previsiblemente para la garganta de Liam— varias bolsas de patatas fritas, chocolatinas y fruta fresca, además de varios paquetes de tabaco y de chicles. Sería interesante ver su lista de peticiones para esos próximos conciertos y comparar.