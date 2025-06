La pianista Elsa Muñiz «renace» con la publicación de ‘New Beginnings’

La pianista Elsa Muñiz (Boiro, 1992) es la primera música de su familia. Sus primeros pasos los dio con apenas 3 o 4 años, momento en el que recibió como regalo un teclado Casio de juguete. «Con él empecé a ir a clases extraescolares de música. Tenía 6 años y llevaba ese tecladito a las clases», recuerda Muñiz.

Con el tiempo, la pianista fue «aumentando el tamaño del teclado» a medida que completaba su formación musical en instituciones como el Conservatorio Superior de Música de Vigo o la Universidad de Música Fryderyk Chopin de Varsovia, una de las más prestigiosas de Europa. Además, recibió formación pedagógica en la Universidade de Santiago de Compostela (USC), etapa en la que adquirió conocimientos que acabaron por convertirse en uno de los pilares de su trabajo musical. Una buena muestra de ello es Memories, su primer álbum de composiciones originales lanzado en 2018 y que incluía siete piezas para piano inspiradas en microrrelatos autobiográficos, o, más recientemente, Presentimiento, una pieza audiovisual grabada sobre una batea en la ría de Arousa como tributo a su padre fallecido y a los trabajadores del mar que se publicó en 2024.

Ahora, Muñiz presenta un nuevo trabajo bajo el título de New Beginnings (Nuevos Comienzos), un libro-disco lleno de microrrelatos y caligramas que, en palabras de la propia Muñiz, supone un «nuevo renacer» musical. «Después del primer disco, que se publicó en 2018, decidí tomarme ocho años de periodo de reflexión para publicar este siguiente y buscar un disco con el que, en un mundo en el que normalmente vivimos deprisa y con mucho estrés, pararnos a escuchar, a sentir y a reflexionar sobre la vida. Es un disco que habla de mi vida y que habla de emociones que todos hemos podido vivir», añade Muñiz.

New Beginnings lo componen un total de 9 canciones (Invisible Sadness, Looking on the Brightside, Lost, New Beginnings —que da nombre al disco—, Isabel, Sailing the Way, Sorrowful World, Let´s Go y The Cities Burn). Cada una de ellas cuenta una etapa diferente y un momento vital diferente de Muñiz en el que se combinan, como en la vida misma, luces y sombras. «Este disco se trata de un viaje musical en el que se combinan piezas más oscuras con otras que presentan más luz y optimismo. También trato temas sociales como puede ser el dolor que provocan las guerras, la salud mental... Con ello quiero ayudar en cierto aspecto y contribuir ca que la gente se pueda sentir identificada y realice un ejercicio de empatía con el mundo», destaca Muñiz, que explora el pianotelling, un concepto propio en el que junta dos de sus pasiones: escritura y piano.