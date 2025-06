Encuentra y saluda en Santiago al líder de una de las bandas del cartel de O Son do Camiño: «You are legends»

Restan unas 48 horas para que arranque en el Monte do Gozo uno de los eventos referentes de la primavera gallega. La buena vibra, la emoción, las experiencias y sobre todo la mejor música pretenden ser protagonistas un año más del Festival O Son do Camiño.

La presente edición ofrece un cartel diverso, con artistas de reconocido prestigio y propuestas locales, que darán sus primeros acordes este próximo jueves, día en el que los conciertos centrales correrán a cargo de Franz Ferdinand y Bryan Adams.

La banda escocesa ya empieza a ser una de las visitas habituales en el calendario musical gallego después de pisar en varias ocasiones diferentes escenarios de la comunidad. Lo hicieron en Castrelos (Vigo) en 2006, también en la primera edición de este festival compostelano, en 2018, y en el Morriña Fest de A Coruña, en 2022, ciudad a la que volvieron el pasado mes de febrero para presentar su nuevo disco 'The Human Fear', en la Sala Pelícano.

Este jueves, la icónica banda escocesa vuelve al Auditorio Monte do Gozo, donde tocará alrededor de una hora (entre las 21.05 y las 22.05 horas) en un bolo que repasará los grandes hits de su carrera como 'Darts of Pleasure' o 'Take Me Out', además de acercar a su público temas su último trabajo.

Y para respirar el ambiente de la capital gallega, sus miembros ya pisan las piedras históricas de esta ciudad, o al menos uno de ellos. Así lo cuenta Ticiano Domínguez, 'Tiko', un guía que desvela cada día los encantos de Compostela a los turistas, y que este pasado lunes se encontró, reconoció y saludó al líder del grupo, Alex Kapranos, que estaba paseando por la calle Franco del Casco Vello santiagués.

Como si de un monumento más se tratara, Tiko presentó al cantante y compositor, halagando su figura, y reconociendo su admiración como fan incondicional de su música. Alex devolvió, agradecido, el saludo y la tremenda presentación, prestándose a ser grabado con la cámara del móvil del guía, que mantuvo una breve conversación en inglés con él, charla que subió a su cuenta de Instagram: «I really can't believe», expresó Tiko Domínguez que definió de «leyenda» a la banda escocesa.

«¡Me encontré al vocalista de Franz Ferdinand, Alex Kapranos, en pleno Casco Viejo de Santiago de Compostela! El escocés fue muy amable conmigo y, este jueves será, junto a su grupo, uno de los cabezas de cartel del Festival O Son do Camiño, aquí en la capital de Galicia, en la gira de su flamante disco "The Human Fear". ¡Fue surrealista encontrar a esta leyenda del Indie Rock, líder de un grupazo del que soy fan desde hace 20 años, en plena calle del Franco! Una de esas casualidades que la vida te proporciona que no tienen precio ni explicación», comentó este guía, feliz por ese encuentro casual.