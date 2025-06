As persoas tralos persoeiros

Era unha vez un rapaz que debuxaba. Despois medrou e meteuse a médico por causa do pai e, xa sendo funcionario, mesmo axudou na súa vila natal cando chegou a gripe española decidida a sementar a morte ao seu arredor. Ese rapaz, que tiña sede de xustiza, non estaba só: tiña unha compañeira que construiu canda el o destino e xunto a el soportou grandes penas. Antes, ou ademais, de ser un dos ideológos do galeguismo, Castelao foi fillo, pai, esposo, médico, debuxante. En definitiva, persoa.

É nesa figura, na humana, bastante humana, pero nunca demasiado humana porque así o mandan os canons das biografías, na que escolle reparar a realizadora Ángeles Huerta, cunha madurez moi superior á de «Corpo aberto» para o seu relato «Antes de nós», unha proclamación de principios e unha advertencia: no filme hai un interese máis humano ca político, aínda que ese salto resólvese porque o humano e o social son políticos sempre.

O filme insiste moito en non illar a Castelao da súa parella, coma un duo que se equilibra sobre o mundo coa fortaleza dunha mesa con catro patas. En ningún momento quere Huerta que o espectador perda de vista a figura de Virxinia, algo máis ca a «muller de».

Huerta, coa complicidade dun guion ben ganduxado que aspira a percorrer todo un arco vital do personaxe para entendelo por dentro, na esfera da intimidade, opta por fuxir da haxiografía explícita á que ás veces tenden a caer este tipo de producións e preocúpase, sobre todo, de que os protagonistas da historia, incluído un Xoán Fórneas cuxa face se superpón xa á do propio Castelao, tal é a súa vivencia, se movan como se deberían mover no seu contexto, cunha coidada ambientación e recreación da época. Iso por non falar do galego, unha faceta que xa destacaba en «Corpo aberto».

Noticias relacionadas Ambiciones monumentales

O resultado é un filme modesto, pero íntegro, digno, que acerta á hora de achegar a figura por unha vía emocional máis ca intelectual.