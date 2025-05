«Mi humor es tan fino y tan blanco que casi se podría esnifar»

Luis Piedrahita regresa el sábado 31 (19.00 y 21.30 horas) al Teatro Afundación de Vigo con «Apocalípticamente correcto», un monólogo humorístico sobre la libertad, el miedo y la esperanza en el que arremete contra temas como las anguilas eléctricas, las autocaravanas, la elección del tipo de leche que tomamos, el horóscopo, el vello púbico, la lluvia y la libertad de expresión. Por primera vez, el cómico y también mago gallego incluye un número de magia, con el que cierra este nuevo espectáculo. «La esperanza es pensar que algo maravilloso va a pasar en el futuro y esto tiene mucho que ver con la magia también», dice.

¿De qué habla en este show?

Hablo de la libertad y de los dos motores que lo mueven todo: el miedo y la esperanza, pero que público no piense que intento dar una lección moral o filosófica. Nada de eso. El monólogo habla de la libertad de elección a la hora de elegir la leche o las vacaciones. Cada elección nos define. El ser humano necesita ser libre; quiere ser, radical y genuinamente, libre.

¿Y lo somos?

No se sabe porque hay demasiadas cosas ya escritas y si todo está escrito, como pretende la superstición, la libertad no existe. Hay algunos rinconcitos en los que uno sí puede ser libre y tomar decisiones que nos definan como personas, pero hay muchas cosas que nos impide serlo.

¿De qué salud goza el humor?

La gente no es consciente del nivel de humor que hay en España, históricamente. Date cuenta que nuestra obra cumbre es «El Quijote», una comedia. Esto no pasa en ningún otro país, entre otras cosas, porque nuestro idioma lo permite. Grandísimos escritores abrevaban en el humor: Gómez de la Serna, los gallegos Valle-Inclán, Wenceslao Fernández Flores, Álvaro Cunqueiro, Julio Camba... Estos superescritores gallegos tenían ese rinconcito juguetón en el cerebro y en el corazón porque el humorismo gallego no es solo una chispa, es de cerebro y de corazón, es un humor emocionante.

¿Cuánto de la retranca gallega tiene el humor de Piedrahita?

Mucho, porque estos escritores también la tenían y yo he bebido de todos ellos.

Usted afirma que su humor es blanco.

Mi humor es tan fino y tan blanco que casi se podría esnifar.

¿De verdad existen esos anuncios tan disparatados que comenta en su sección «Wallapuff» de «El hormiguero»?

Sí, sí. A ver, tengo que quitar a lo mejor una matrícula, un teléfono, el nombre de la novia..., por la protección de datos, pero son anuncios que la gente ha puesto en Wallapop. Ahora estoy buscando cosas que nadie se habría imaginado que alguien pudiera poner a la venta. Me encanta rastrear, olfatear el pequeño detalle. Siempre me ha interesado el humor poético y la poesía de lo insignificante.