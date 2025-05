Marta Larralde lleva a la Sociedad Cervantina su monólogo «Miss Bujía»

La actriz viguesa Marta Larralde representará en el teatro de la Sociedad Cervantina, en Madrid, «Miss Bujía», los próximos 20, 21 y 22 de junio, dentro del ciclo «Creación y Dramaturgia Emergente». Se trata de un monólogo escrito y protagonizado por la artista viguesa que reflexiona sobre la salud mental.

Su protagonista es una experta en arte barroco que consigue un trabajo en un prestigioso museo como el primer paso para ejecutar un ansiado plan: liberar a las mujeres presas en las famosas pinturas, pero para ello necesita cómplices. A través de una serie de cuadros, realizará un pequeño recorrido por algunos episodios de su vida con la finalidad de captar adeptos. El momento de la liberación está cada vez más cerca o al menos eso es lo que ella cree, pero ¿es posible liberarse de una enfermedad mental?

«Miss Bujía no soy yo, no es una mujer concreta; es la suma de varias. A través de sus ojos intento contar una realidad desconocida. Mi motor es entender un poco más cómo funciona la cabeza de una persona cuando atraviesa un estado de delirio, pues lo desconocido provoca rechazo y censura, y en consecuencia, soledad y miedo. Ese miedo a perder el control, a borrarse, a desaparecer del mapa, a no saber quién eres ni a dónde perteneces. Y miedo a no saber cómo ayudar. ¿Qué hago si mi pareja sufre una depresión o si un amigo intenta suicidarse?», explica la actriz en la presentación de esta obra, dirigida por Norma Martínez.

Larralde recuerda en la presentación de «Miss Bujía» que los psiquiatras y psicólogos de la Seguridad Social «no dan abasto y los privados suponen altos costes que poca gente puede permitirse». «Se necesitan más médicos, más cuidados, más información, más empatía. Todos estamos expuestos a circunstancias que nos pueden afectar de manera determinante a tener un trastorno mental. La familia siempre es nuestro mejor apoyo, pero ¿tenemos las herramientas necesarias?», se pregunta la artista.

Entre los proyectos más recientes de Larralde se encuentran la narración en audiolibro de la última novela de la escritora viguesa María Oruña, «El albatros negro», la película «Rondallas» y la serie de TVG «A coral».