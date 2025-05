«As cancións pasan os anos esculpidas polo pobo»

A Pedreira –é dicir, Ugia Pedreira– navega dende a Mariña lucense ata a costa de Redondela co seu novo disco, «Basal». Ás 19.00 horas de hoxe, ofrecerá un concerto na Alameda Castelao, nunha actuación promovida polo Concello de Redondela e Nordesía co apoio das asociación Lenda e Andaina.

-Neste directo, vai tocar principalmente «Basal». É un nome curioso para un disco.

-Elixino porque ten que ver co sistema basal e co significado de básico, do importante, do primitivo. Sobre todo, ten que ver coa enerxía que necesita unha célula para sobrevivir en repouso. Cando traballamos nas terapias coa miña filla Lúa, con parálise cerebral, sempre traballamos o sistema basal. De aí, vén o título dun álbum que está entre o canto popular que herdei da miña nai e a creatividade musical da pequena.

Ugía Pedreira (2d), coa súa banda. / Óscar Górriz

-De feito, hai un tema no que Lúa toca.

-O tema no que ela sae é o que pecha o álbum, «Siento el dolor». É no que ela canta desplegando a súa creatividade musical que é moi especial. Busco demostrar á xente que a creatividade na diversidade funcional é múltiple, variada e marabillosa.

-Na portada do disco, aparece unha casa branca e no vídeo «Se me apuras» rodaron nunha preciosa vivenda indiana rosa

-A da portada é a casa de meus pais. É unha casa da Mariña, feita con diñeiro de Cuba como moitísimas vivendas de aquí. O edificio de «Se me apuras» é un círculo, unha sociedade habaneira na Devesa, en Ribadeo (Lugo. É destes edificios con arquitectura indiana da emigración que cría que axudaba aos que estaban aquí en peores circunstancias creanxo granxas-escolas, sociedades de recreo... Quería que en «Basal» saíra a arquitectura indiana do meu territorio. Todo o basal está dentro da paisaxe da costa de Lugo.

-En «Soltar», unha voz feminina maior canta no inicio a copla tradicional de «a raíz do toxo verde é moi mala de arrincare». É dalguén da súa familia?

-Si, é da miña nai e no remate a canción acaba coa miña filla Lúa. Realmente o tema ten unha intención compositiva de elaboración comunal: como as cancións pasan a través dos anos e dos séculos e son esculpidas polo propio pobo. É unha canción que canta miña nai e que eu vou transformando con persecucións diversas e cunha colaboración con Terrae que fai música electrónica.

-Xa no anterior disco apostara pola música electrónica. É inevitable ir por ese camiño?

-Bo, creo que, en xeral, estamos viviendo unha eclosión da máquina, da robótica e do electrónico a nivel mundial. Para min, non é a primeira vez. Eu fixen un disco, «Ecléctica ensemble», onde mesturamos música electrónica con tradicional no ano 2000. A electrónica é un recurso máis. Estamos nunha moda en xeral.

-Hai debate no tradicional. Hai xente que non ve con bos ollos mesturar o canto tradicional con outras sonoridades.

-Eu poño o foco noutro lugar, non nos instrumentos ou materiais. Eu poño o foco na lingua, que as coplas estean ben feitas, que teñan mensaxe. Interésame que as novas coplas teñan sentido no contexto actual. Iso forma parte do proceso creativo de calquera folclore. Preocúpame que a xente non coñeza os recursos estilísticos da lírica popular ou non coñeza a clasificación das cantigas e a súa rítmica. Estou centrada niso porque hai un baleiro brutal. Abrín con Óscar Górriz o Laboratorio de Cántigas Novas no Festival de Ortigueira que dura medio ano. É un obradoiro con 18 persoas onde se cociñan cancións novas a partir da lírica popular galega.