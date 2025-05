«‘Padiante’ es un himno íntimo a Galicia»

Viendo la letra, la estética, las píldoras que ha ido dejando este último adelanto para la trilogía de PO 2054 AZ, se diría que se ha vaciado por completo para hacerla.

Pues la verdad es que sí. De hecho, le decía a mi equipo ya casi cuando estaba ya a puntito de ponerle el sello final a lo que era el disco que estaba agotado. Fue entrar mucho en este imaginario, de buscar la mejor manera de darle el cierre al PO, que estuviese a la altura de lo que yo consideraba y la verdad que sí, que vaciado por completo.

‘Padiante’ se estrenó como un fragmento en redes sociales que después se ha ido viralizando, especialmente en TikTok y ya es un trend en sí mism. ¿Esperaba esa vida antes incluso de su lanzamiento como single?

Pues la verdad es que para nada, pero fue brutal. Yo hice el vídeo con la publicación y se empezó a mover sola. La gente la empezó a compartir como quien comparte algo que le toca y sin buscarlo. Me genera orgullo que la gente haya conectado y diga algo que muchos sienten.

En el vídeo combina imágenes festivas, pero es la primera vez que habla de la morriña o incluso de la emigración de una forma tan clara, de haberse ido para trabajar y cumplir un sueño. ¿Cómo surge esa idea?

Efectivamente es eso, justo. Nace de todo este imaginario que quise exponer con el PO2054AZ, desde el origen, el emigrante y ahora pues el cierre que es un poco el retorno. Para mí es como un himno íntimo a Galicia, a mi tierra. Con morriña, con orgullo y que nace de la emoción de volver, de reencontrarte con tu tierra. Con lo que eres y lo que nunca dejaste de ser.

¿Cree que sigue muy presente hoy en día esa necesidad? ¿Ha empatizado la gente con esa vuelta a casa?

Siento que conectó a otro nivel, que de alguna manera tienen un recuerdo o lembranza cuando escuchan la canción y empezó a volar sola. La gente la siente como suya y era un poco mi intención. Cuando la estaba componiendo mi intención es que fuera una canción para los gallegos, no una cosa mía, sino para cualquier gallego o gallega que le representase, emocionase y tocase la fibra.

¿Cada cuánto tiempo vuelve Sen Senra por casa? Y no vale decir «menos del que le gustaría».

(Ríe). Pues mira, ahora estoy aquí. Me mudé y he vivido todo el proceso sin saberlo del disco aquí. Y así como me mudé a Madrid a vivir unos años, a probar y a viajar por todo el mundo. Pero recientemente me mudé de vuelta a casa.

En pleno 2025, ha elegido estrenar un tema en la televisión pública actuando en Luar antes de lanzarlo en plataformas. ¿Qué mensaje quiere enviar?

Obviamente tenía que ser en el Luar, se dio la suerte de poder hacerlo allí. Es un programa que respeto muchísimo y que forma parte de nuestra historia y nuestras casas. A veces, cuando estaba fuera me lo ponía para sentir esa sensación de estar en casa, con mis abuelas y tenerlo de fondo. Un sentimiento de orgullo, apoyo y fuerza.

Es su primer tema en gallego íntegro. ¿Era saldar una cuenta pendiente o una puerta abierta a su futuro artístico?

Al querer representar a Galicia en sí tenía que ser una canción que hablase desde lo más profundo de mí y eso solo lo podía hacer en gallego. Desde el recuerdo de toda la belleza que yo viví aquí, la historia que conozco con millones de conversaciones. No podía ser de otra forma.

Ha habido también críticas por algunos castellanismos usados en la letra. ¿Es un recurso artístico? ¿Cómo recibe estos comentarios?

Yo quería hablar como yo siento. En el caso del regazo, lo decía mi abuela y para mí no hay más gallego que el que hablaba mi abuela. Lo que yo escuché en casa, con mis amigos o en mi pueblo. La lengua para mí es emoción, no es literalmente académico o perfecto, igual que en cualquier otro idioma que pudiese hablar. Y para mí no hay más gallego que el de mi abuela, básicamente.

Le hemos visto cantar con Aitana, con Julieta Venegas, a la que escuchó por primera vez en Castrelos, con C. Tangana y de otros géneros. ¿Hay alguno en Galicia que le llame la atención tanto a nivel oyente como para colaboraciones?

Ahora el disco ya está cerrado y me tomaré un descanso de música, voy a estar un tiempito sin hacer nada. Pero artistas gallegos hay muchos como Baiuca, Carlangas, Iván Ferreiro, Dirty Suc, los chavales de The Rapants. Hay un movimiento muy muy chulo.

Entre el Cristian que tocaba en los locales de Churruca hace 10 años y el de ahora. ¿Se reconocen mutuamente?

Fíjate que cada vez me reconozco más con ese chico, la verdad que sí. Cada vez estoy más reflejado en las emociones que sentía ese chico que nunca.

Hablando de actuar en Vigo. ¿Qué recuerdo guarda del concierto de Castrelos del pasado verano?

Uno de los recuerdos más bonitos de mi vida, sinceramente. Tenía un poco de presión, nervios, de ver cómo saldría porque al final es mi ciudad. Pero se convirtió en una de las noches más bonitas de mi vida, 100%.

¿Le veremos de vuelta por la ciudad en la gira del disco?

Pues tenemos el Coliseum en A Coruña (12 de diciembre) y otras fechas ya programadas. Puede que haya alguna sorpresa de cierre por Vigo, pero de momento estamos centrados en el lanzamiento y veremos a ver cómo respira. Pero primero el lanzamiento y descansar un poquito, que me hace falta.