‘Americano’: jazz en otra dimensión

Media Punta saborea su éxito en última edición de Vigo Porté, donde ha vuelto a coronarse gracias a su coreografía Americano, una propuesta de jazz «diferente», pero sin renunciar a su «esencia». Fueron, además, siete premios los cosechados en la gran final del certamen, varias becas, entre las que destacan una a Liverpool y otra a Argentina, y la distinción como mejor coreógrafa para Kris Rodríguez.

Tras ganar el pasado año con Red Jazz, este año se coronan con Americano —mejor coreografía júnior en el bloque de formación de la final—. «A mí me nace hacer jazz clásico, como en el número del año pasado, y con esta coreografía buscamos romper eso, pero esta propuesta no nace solo de mí», expone Kris Rodríguez. «La inspiración de la música fue una propuesta de Miguel Sestelo (alumno suyo y profesor de la escuela), que ahora está trabajando en Japón», afirma. Reticente al principio, la coreógrafa enseguida vio en el tema «su potencial para combinar jazz con algo muy comercial». «Hace muchos años sí que había montado este tipo de coreografías, así que me animé porque, además, tengo una generación muy joven y para calentar les dejo poner su música, su Bad Bunny, su Bad Gyal... Hay que amoldarse a lo que viene, sin dejar tu esencia», añade.

Acudieron al Nacional 15 días antes con una versión más corta de esta coreografía, pero para Vigo Porté le añadieron un toque final espectacular: «El single de Lady Gaga Abracadabra está muy de moda, es muy potente, y pensé en añadírselo para darle el subidón final a la coreografía». Y, de ahí, nació una mezcla riquísima, añadiendo también elementos como panderetas y pañuelos.

«Cuando se gana la sensación siempre es buena», reconoce la coreógrafa. «Para ellos bailar en Vigo es importante, también para sus familias y para la escuela». Ganar dos años consecutivos es también «muy complicado»: «Hay grupos nuevos, todo el mundo trabaja muy bien y Vigo tiene mucha calidad, no solo viene calidad de fuera». Así, en un año muy difícil, con bajas importantes de última hora, saborean este triunfo después de terminar de montar la coreografía el miércoles de la misma semana del evento: «Les gusta mucho ir al límite, a mí también».