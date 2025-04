«No dejamos atrás nuestras raíces, solo estamos dejando que crezcan»

La banda viguesa Malfinde ofrece el sábado el concierto de presentación de su nueva etapa en la Sala Radar de Vigo. La cita, además de mostrar su evolución tras su fundación en 2018 como Chaleco Reflectante, sirve para presentar a su nuevo bajista, Pablo Cerviño, que se incorpora al grupo junto a Andrés Núñez, el batería Alberto Cortés y Martín Marlomrandom, guitarra y corista de apoyo en directo

-Presentan este sábado en la Sala Radar de Vigo su nuevo proyecto, ¿qué se puede esperar el público que asista a verlos?

-Acabamos de pasar por un proceso compositivo de un añito y cambiamos el nombre del grupo también. Antes éramos Chaleco Reflectante y ahora somos Malfinde y el objetivo de este bolo es darlo todo, presentar los nuevos temas, que estamos súper contentos con el resultado final, y esperamos que se llene la sala.

-¿Qué queda de Chaleco Reflectante en Malfinde? ¿Es un cambio muy radical o conservan cierta esencia de los inicios?

-Por supuesto que la esencia siempre está. Al fin y al cabo, compongo yo las canciones y siempre va a estar este toque personal. Digamos que no estamos dejando atrás nuestras raíces, solo estamos dejando que crezcan.

-¿A qué responde esta evolución y este cambio de nombre?

-Queríamos buscar un nombre más atractivo. Chaleco Reflectante fue un nombre que elegimos en nuestra adolescencia y sonaba bastante punky, incluso cómico, y queríamos apartarnos un poco de esa visión.

-¿Cómo define la propuesta actual?

-Seguimos con esa energía cruda y emocional que nos definía, pero muchísimo más madura, en nuestra opinión. También con sonidos nuevos, como sintetizadores, por ejemplo, con los que estamos experimentando mucho. Ahora estamos buscando sonidos más melódicos, pero sin alejarnos de esa rabia y de ese punch de la distorsión. Sin duda, seguimos conservando esos estribillos pegadizos que caracterizaban también a Chaleco Reflectante.

-También incorporan a un nuevo bajista, Pablo Cerviño.

-Es un fichaje muy bueno, la verdad. Estamos muy contentos con él porque va a aportar mucho también a nivel compositivo y eso se agradece.

-¿Se identifican en esa categoría de punk-pop?

-Sí, podemos decir que es ese estilo, pero preferimos incluso definirnos como pop, ya que es más amplio y, al fin y al cabo, ese punk duro que hacíamos al comienzo con Chaleco Reflectante ya no nos representa tanto.

-¿Cómo ven el panorama musical actual y sus opciones de hacerse un hueco en él?

-Pues la verdad, con muchísimas posibilidades. Creemos que encajamos mucho mejor con esta propuesta también, a nivel nacional sobre todo. Estamos muy contentos con el sonido que estamos sacando ahora y creemos que tenemos un hueco, sin duda, en el panorama nacional.

-¿Tienen más fechas cerradas además de la de este sábado?

-Sinceramente, queremos estrenarnos, ver cómo funcionamos en directo, porque acabamos de incorporar a Pablo. Sin duda, los ensayos están saliendo muy bien y vamos a ver cómo sale este directo y cómo responde la gente. Tenemos mucha confianza en que va a salir genial y cada vez vamos a ir a mejor. Así que este verano esperamos estar en bastantes festis, a ver si hay suerte. Lo que está claro es que el de este sábado será un show súper chulo en el que si no te despeinas o no se te remueve algo por dentro estaremos haciendo algo mal porque es nuestra esencia.

-¿Cuáles son sus referencias?

-Sin duda, ahora mismo The Killers, nos están encantando, yo estoy empapadísimo con ellos... También The Strokes, The Struts, Måneskin, Machine Gun Kelly. De España, Arde Bogotá, Sexy Zebras, Carolina Durante...

-¿Con quién les gustaría compartir escenario algún día?

-Pues con todos los que acabo de mencionar. A nivel gallego, nos encantaría, por ejemplo, con Xoel López o Iván Ferreiro.