«Ao escoitar o cancioneiro galego dáste conta de que os arrolos son tristes»

Elixiu Alvela de título, o que nos leva a unha canción crúa con moita violencia contra a muller.

Si, leva o nome dunha canción no disco, «Dona Alvela», que é a protagonista dun romance que presenta diferentes nomes ao longo da xeografía galega e peninsular. É un tema central no álbum.

Déixache sen azos pola letra e pola música con paradas con saloucos antes de cada copla.

É un tema superduro do romanceiro tradicional. Tamén se coñece como o romance da mala sogra. A nós, o que nos interesaba era a realidade dunha muller que é violentada no momento de dar a luz. O relato é tal cal, non inventamos nada, pero o que fixemos foi fixarnos só na muller.

Quizais a importancia que lle dá a este romance no disco é polo feito de ter sido nai hai pouco?

Fun nai hai dous anos e, como tantas outras mulleres, fun obxecto de violencia obstétrica. Non é algo no que queira incidir de maneira directa. Esa experiencia foi un fío do que tirar para desenvolver unha dinámica, un guion interno dentro do disco. Decidín buscar temas no cancioneiro tradicional galego que tiveran que ver con esas vivencias. Todo o universo dos arrolos está conectado.

O primeiro tema, «E se queres», presenta unha sonoridade irmá con cancións tradicionais búlgaras ou árabes.

Penso que as raíces comúns de moitas desas melodías veñen de lugares comúns. É un tema que co acompañamento que lle fixemos ten algo de mantra, unha sonoridade moi profunda que conecta con sentimentos moi universais. É do cancioneiro de Alan Lomax [gravado no 1952], unha peza que recolleu en Soutoxuste (Pontevedra). Todo o seu arquivo en Galicia cóñezoo de pe a pa. Son pezas marabillosas. Seduciume moito a forma de cantala de Carmen Martínez. É un arrolo pero hai unha crudeza tremenda á hora de cantalo. Conectaba coa cuestión de Lorca e os arrolos.

A que se refere ao citar a Lorca?

El fixo unha conferencia sobre nanas ibéricas. Fala de que teñen un carácter moi melancólico, mesmo ferintes por momentos, porque as letras son duras e a música melancólica. Fala desa peculiaridade do arrolo que non se sabe se está feito para durmir o neno ou para inculcarlle o dramatismo do mundo. Elas falan das súas penas máis libres que noutros contextos. Pareceume revelador que os arrolos son tristes. Dáste conta ao escoitar o cancioneiro.

Os instrumentos de corda teñen protagonismo.

Metemos sampleados e gravacións de campo que manipulamos e instrumentos de corda. Temos a arpa da bretona Bleuenn Le Friec,, o violín de Antía Ameixeiras, a guitarra de Antía Muíños e un cuarteto de corda co que actuarei en directo.

Tamén presentas un tema, «Escríboche», que cantaba Erminda Miramontes.

Ela morreu hai catro meses. Para min, foi moi importante, a miña conexión máis directa cunha forma de entender o canto, a música e o baile que se está perdendo. Tiña unha voz moi grave, con moitos matices. Era unha grandísima intérprete.