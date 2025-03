Un Sinatra con acento vigués

«My way», «Come rain or come shine», «Cheek to cheek», «Come fly with me», «I’ve got you under my skin», «New York, New York», «Fly me to the moon»... vuelven a sonar en directo en los escenarios de Menorca de la mano de Una Noche con Sinatra, quinteto que lidera Luis Souto, vigués afincado en la isla balear desde 2005, y que completan Georgina Masanés (piano), Pablo Millas (contrabajo), Sergi Martín (guitarra y arreglista) y Guiem Pons (batería).

Souto, que también es cantante de la Big Band des Mercadal, reconoce que interpretar las canciones de la Voz siempre es un gran reto para cualquier cantante. Para enfrentarse al mismo, se empapó de los discos y las películas de Frank Sinatra. «No lo hice con la intención de imitarlo, porque esto nunca ha estado en mi ánimo, sino para conocer su esencia y poder transmitirla», explica.

Una Noche con Sinatra se presentó al público en diciembre de 2023, año en el que se cumplían 25 años de su fallecimiento, como un homenaje al emblemático cantante. En los tres conciertos que ofreció la banda en Menorca colgaron el cartel de «No hay entradas». Desde su puesta de largo, ha pasado por distintos escenarios, también de Mallorca, con gran éxito de público, y el 5 de abril actuará en el Teatro Orfeón Mahonés.

Con la vista puesta en Galicia

El quinteto se encuentra en estos momentos acabando de cerrar la agenda de conciertos para 2025 y con la vista puesta ya en el próximo año. Uno de sus objetivos es regresar a Mallorca y dar el salto a la península. Por eso, aprovechando la visita que realizará esta semana, Souto presentará este proyecto en varios festivales de jazz. «Como vigués, me haría especial ilusión actuar en Galicia con este proyecto musical, que está teniendo una gran acogida allá donde vamos y con el que el público disfruta mucho», reconoce.

Se trata, además, de un espectáculo en el que también tiene cabida en humor y durante el que Souto interactúa con el público, además de introducir algunos temas. Souto fue, durante muchos años, DJ en Vigo –pinchó en locales tan emblemáticos como el Choco, Ruralex y Soho–, aunque no fue hasta llegar a Menorca cuando se puso delante de un micrófono.

«El alto nivel musical de Vigo siempre me frenó. Me imponía mucho respeto», reconoce. Desde entonces, compagina su trabajo en un hotel con la música: fue vocalista de un grupo de rock, ha participado en los musicales «Los miserables» y «Mamma Mia!», y actualmente es cantante en varias formaciones. «Cantar sobre el escenario es lo que más me gusta», afirma.