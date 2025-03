«El flamenco es un arte vivo y siempre estará en crecimiento»

La luna vino a la fragua / con su polisón de nardos. / El niño la mira, mira. / El niño la está mirando. Bajo el hechizo eterno de la luna que Federico García Lorca tanto veneró nace el espectáculo «Luna», que la compañía Flamenca Rocío Pozo trae por primera vez a Vigo el próximo 5 de abril.

—¿Cómo nace «Luna»?

Éste es un espectáculo de teatro-danza flamenca que rinde homenaje a Lorca y en el que exploramos su conexión con la luna. En su simbología tenía un concepto muy diferente al de otros autores, que hablaban de la luna desde el punto de vista de la fertilidad o de los ciclos de la vida, pero Lorca habla desde otro punto de vista: la muerte, la seducción, el deseo... He tratado también de reflejar su parte humana, porque me parece un ser que lo cuestionaba todo, inteligente, crítico, que reclamaba la cultura como un símbolo de independencia.

—¿Qué más facetas de Lorca exploran?

Hay también esa parte premonitoria que parece que tenían sus poemas, que he querido rescatar. Por ejemplo, en Fábula y rueda de los tres amigos, poema recogido en su libro Poeta en Nueva York, parece que habla de su muerte y cómo la vivió. La luna está muy presente en la obra, pero también esas pinceladas suyas de su personalidad. He hecho un conjunto de las cosas que más me gustaban de él y creo que ha quedado una mezcla muy rica, muy exquisita y muy amorosa hacia él. Es la segunda obra que hago sobre Lorca y para mí es un compañero de viaje. Me ha traído siempre mucha suerte.

—Se estrenan en Galicia el día 5, en el Mar de Vigo, ¿qué respuesta espera del público?

Vamos con mucha ilusión. Es una obra que ya está muy trabajada, el equipo está muy unido, compacto, todos nos conocemos muy bien... Sentirla, entenderla, se va consiguiendo con el rodaje y «Luna» está ahora mismo en un momento de madurez y ha tenido en todos los sitios donde la hemos hecho muy buena acogida. Es una obra hecha desde el corazón, donde la sensibilidad está muy presente, y confío en conquistar el corazón de los gallegos ahí en Vigo. Venimos de actuar en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, el principal espacio escénico del archipiélago, con una magnífica acogida y reconocimiento por parte del público.

—¿Cómo fue el proceso de documentación y cómo hizo que se fuera acercando a Lorca?

Cuando hago las obras las hago de forma intuitiva. Me guío por lo que me dice el corazón en ese momento. Luego, cuando se asienta, entiendo mucho más lo que he hecho. Me gusta más empezar por el corazón. Lo que busco es lo que siento cuando lo hago; luego ya me documento, por supuesto. Yo a Lorca lo leo por gusto, pero es tan grande su obra que siempre descubres montones de cosas acerca de él. Y por eso es tan importante hablar también de su parte humana, que es exquisita.

—¿Cómo se articula todo a través del flamenco?

Al ser una obra de teatro-danza, la parte teatral y la musical son vehículos para mostrar su obra. Lorca era un hombre muy intenso, todas sus obras son muy emocionales y el flamenco también. Encuentras un campo en el que moverte muy bien ya que en el flamenco existen tantos palos para mostrar cada emoción que es súper rico trabajar con Lorca. Además, como también era músico, en la parte final de muchos de sus libros encuentras partituras que puedes llevar por algunos palos del flamenco. Nos lo puso muy fácil. Su legado siempre está ahí, latiendo.

—¿Qué diferencia este espectáculo de otros que le rinden tributo?

Nuestro espectáculo ofrece mucha sensibilidad, mucha emoción y creo que es una obra que te deja el corazón lleno, calentito. Es una obra emocional y sensible.

—¿Cómo ve la evolución del flamenco?

El flamenco ha cambiado muchísimo. Ahora mismo es algo actual, moderno. Hay muchas influencias contemporáneas y de otros estilos. El flamenco tiene esa capacidad errante y sigue evolucionando con los tiempos y ahora hay un flamenco mucho más abierto, más moderno. Es un arte vivo y creo que siempre estará en crecimiento. No hay cosa más resiliente que el flamenco, es un arte que ha crecido con la dificultad y siempre ha salido adelante y mejor.

—¿Y el papel de la mujer en el flamenco ha ido cambiando?

El flamenco antes era de los hombres, pero ahora tenemos mujeres que son figuras importantísimas y grandes referentes dentro de este arte. Ya es algo para mí natural y siento que en este momento en el mundo del flamenco hay una igualdad total entre hombres y mujeres. Quizá en el mundo de los músicos flamencos es distinto, hay muchos más guitarristas hombres que mujeres, pero ya se van viendo muchas mujeres guitarristas. Es cuestión de tiempo.