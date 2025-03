«No soy capaz de inventarme películas, yo hablo de las cosas que me pasan»

La Sala Radar de Vigo acoge el 12 de abril el concierto de Tomás Santiago Martínez Barciela, conocido artísticamente como Guzmen, dentro de la gira de su primer álbum, Joven estrella. Con tan solo 22 años, el vigués ha trabajado durante más de año y medio en este proyecto, que refleja una clara evolución como artista y tras una transición hacia Atlantic Records, sello que forma parte de Warner Music Group. Con fechas confirmadas también en Barcelona, A Coruña, Madrid, Granada, Sevilla o Málaga, confiesa que el de Vigo será un concierto muy especial, pese a que tiene muy presente eso de «lo difícil que es ser profeta en tu tierra».

—Primer álbum y gira, ¿cómo afronta esta etapa de su carrera?

—Contentísimo. Llevo año y medio trabajando en el disco y haciendo también esa transición de ir introduciendo más en mi música a esa gente que me conocía por las covers que subía a internet. Tenía muchas ganas también de arrancar con los conciertos. Hace año y medio hicimos el primero en Madrid y fue muy bien, hicimos sold out, y la verdad es que la primera gira siemrpe hace muchísima ilusión.

—¿Se hizo larga la espera para sacar Joven estrella?

—Fue bastante difícil porque también el disco pasó por distintas versiones. Fue un trabajo muy largo, porque yo también tengo 22 años, soy un niño, y también hay que construir las bases de tu sonido, a dónde quieres ir, y no dejarte llevar por modas... Se hizo bastante largo, yo pensaba que nunca iba a sacar el disco.

—¿Satisfecho con el resultado?

—Muy guay. La gente lo ha recibido muy bien. Han entendido a dónde quería llegar y yo creo que ha sido un gran trabajo.

—¿Y, precisamente, a dónde quería llegar?

—Pues al sonido que estamos trabajando. El disco es como el primer broche para encaminar la carrera y hacer más música en directo, como le llamo yo, más de instrumentos, y a la vez llevar esa paralela de experimentar un poco más con sonidos de síntesis, más de ordenador. Que convivan esos dos mundos de las modas actuales y la música de toda la vida.

—¿Y qué encierra ese título de Joven estrella?

El concepto como tal del disco es verdad que salió casi al final, cuando ya teníamos casi todas las canciones, y se refiere un poco a esa idea de que soy joven, pero le pongo ese cariño y ese esfuerzo a la música que se merece . Por eso, el concepto de «joven estrella» se refiere a ese paso de mi vida de haber estado trabajando y salir adelante sin nada, con cero recursos, a estar trabajando ahora con peña bastante grande.

—¿Cómo diría que es hoy en comparación con sus inicios?

—Realmente, creo que soy la misma persona, lo que pasa es que me he llevado ya muchos palos. Ya he aprendido un poco más y por eso ya no soy tan bebé, soy un poco más adolescente a nivel de industria musical. Es verdad que estoy contentísimo y es un paso muy importante, pero también es cierto que para llegar hasta aquí ha sido muy complicado. Ha sido mucho trabajo.

—La gira le trae, además, a Vigo, a su casa.

—Eso es, donde más ganas tengo de tocar es aquí. Creo que es muy difícil ser profeta en tu tierra, pero el concierto de Vigo va a ser muy especial, vamos a hacer sold out seguro. Pero ya no solo por eso, sino por ver a mi familia, a mis amigos, que seguramente vengan al resto de shows, pero salir de Churruca y volver a mi casa, vivirlo todo desde aquí, es otra movida...

El músico vigués, en Vigo. / Jose Lores

—¿Sigue muy vinculado a Vigo?

—Sí. Estuve viviendo año y medio en Madrid y ahora estoy yendo y viniendo porque no me gusta vivir allí; lo que tenemos aquí es otro nivel.

—Compone sus propias canciones. ¿Dónde encuentra la inspiración para componer?

—No soy capaz de inventarme películas. Yo hablo de lo poco que sé y de las historias que me pasan. Es verdad que a veces se exagera un poco más, pero el disco es autobiográfico.

—¿Da vértigo exponerse, abrir su corazón ante tanta gente?

—Sí, sí. De hecho, en la presentación del disco hicimos un evento en el que tocamos unos cuantos temas y me acabé emocionando en bastantes de ellos, la verdad.

—Mencionaba su intención de experimentar más con sonidos sintéticos en sus creaciones. ¿Cómo ve la irrupción de nuevos métodos creativos en la industria musical?

—Obviamente, todo el progreso ayuda. Y es verdad que yo también, para sacar alguna armonía o alguna rueda de acordes, le puedo preguntar a ChatGPT, pero lo suyo es hacer música de verdad.

—¿Cómo le gustaría que fuera su camino a partir de ahora?

—Tanto este año como el siguiente, ya tenemos todo el plan hecho. Vamos a sacar un montón de música y vamos a hacer los máximos shows posibles, que al final es lo que más me gusta. Estar en el estudio y demás se disfruta también un montón, pero llevarlo luego al escenario, interpretarlo y vivirlo con el resto de la banda es lo suyo. Es lo que más me llena.

—Ha mencionado que le gustaría hacer alguna colaboración con artistas como Sen Senra o C. Tangana. ¿Mantiene esa ilusión?

—Sí, total. De hecho, para esta siguiente etapa, una vez abierto el melón de Joven estrella, van a venir bastantes colaboraciones, y algunas gallegas.