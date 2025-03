A experimentación sonora de Sheila Patricia

A música galega atópase nun momento no que caeron as cancelas coa leira aberta á probar elementos novos. Unha destas propostas é a de Sheila Patricia quen estrea novo proxecto escénico. Será mañá na sala Rebullón en Mos a partir das dez da noite. Promete «unha experimentac ión».

A artista redondelá presenta «Laboratorio sonoro» cuns elementos que «xa utilizaba con outros novos como a electrónica xunto á guitarra, pandeireta, a miña voz e algún instrumento de vento». Porén serán os loops os protagonistas.

Respecto do repertorio, repasa o anterior disco, aínda que tamén vai presentar os últimos sinxelos como «O arrolo», «O movemento», «O canto de Moscoso» e «A falsedá».

Sobre «Arrolo», sinala que descubriu a canción nun libro de A Central Folque que fala da Jacinta Landa, unha muller emigrada a Venezuela que vivía entre Portugal e Extremadura. «Ten gravacións de cantigas orais en galego, castelán e portugués. Sorprendeume moito o arrolo, é moi bonito pola súa tenrura especial», detalla.

No caso de «A falsedá», indica que «é un tema proposto por Verto para que eu saíse da miña estrutura musical de sempre; probei esas novas sonoridades con esa guitarra que ata sona a flamenca pero sonando a moderno».

Recoñece que ten moita curiosidade por saber como recibirá o público esta nova proposta. «Ao final tamén haberá improvisación polo que hai incertidume xa que cada concerto será diferente. É unha forma de compartir algo do jazz que tivo moita influencia nas miñas músicas», engade a artista galega.

Por suposto, a súa voz tan traballada será o punto central. «É o meu instrumento principal», defende.

Tras Mos, a xira proseguirá o 11 de abril por Krazzy Kray (Cambados); o 19 do mesmo mes por Alas Raíces (Ourol, Lugo); xa o día 20 salta ao Auditorio de Arbo.

En maio, a primeira data é o día 3 na Casa das Crechas (Santiago); o día oito no Sound Isidro en Madrid; o 17 de maio no TBC; o 25 de maio no Garufa Club de A Coruña; e o 31 en A Arca da Noe (Vilar de Santos, Ourense).